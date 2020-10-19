【信用欺詐師】廣末涼子厭倦當純純兔　23歲未婚懷孕成轉捩點

近日上映的《信用欺詐師JP : 公主篇》集合多位大明星，包括欺詐三人組：長澤正美、東出昌大與小日向文世；以及三浦春馬、竹內結子、廣末涼子、織田梨沙、江口洋介及徐若瑄等。

廣末涼子演出《信用欺詐師JP : 公主篇》，廿年如一日的美貌令人感嘆。（劇照）

不少觀眾感嘆廣末涼子的美貌廿年如一日，當年她獲封為「日本20世紀最後一個美少女」，清純可愛的形象深入民心，但她原來不甘當純純兔，加上成名受到巨大壓力，她開始反叛起來，故意吃胖、晚晚夜蒲狂歡，2003年10月更突然申請從名校早稻田大學退學，兩個月後宣布未婚懷孕，與模特兒兼時裝設計師岡澤高宏奉子成婚，當時她不過23歲。

少女時代的廣末涼子當真無懈可擊。（劇照）

廣末涼子一手打破玉女形象，反而讓她活得更自在，她產子後休息了兩年才復出拍戲，2008年跟丈夫宣布離婚後，受訪時直認為了逃避成名壓力才結婚生仔。2010年她又再奉子成婚，跟藝術師井筒順走在一起，二人婚後育有兩名子女，在不受外界睇好下，婚姻維持至今幸福非常。當上人妻後的廣末涼子仍有佳作，主演的《禮儀師之奏鳴曲》更揚威奧斯卡，事業與婚姻皆美滿。