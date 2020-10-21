魔比煞｜直擊配樂爆出正片畫面　極珍貴10秒片段證蜘蛛俠現身

日前Twitter流傳一條電影《魔比煞》（Morbius）的片段，相信是電影方正在為《魔比煞》後製配樂，片中拍到電影的畫面，不過就此看來並未分得出是「蜘蛛俠」的客串部分，亦或是由謝拉力圖（Jared Leto）的演出。

《魔比煞》將在明年3月上映。（《魔比煞》劇照）

謝拉力圖在《魔比煞》中飾演吸血鬼魔比煞，原本他是科學家Michael Morbius博士，因患有罕見的血液病，在試圖治療自己的期間將自己變成了吸血鬼，電影將於2021年3月上映。

《魔比煞》與《毒魔2》有聯繫，但前者被迫押後上映；而後者則維持原本映期。（《魔比煞》劇照）

《魔比煞》現正處於後期製作階段，在較早前預告片證實了電影將會跟MCU的蜘蛛俠有關，事關當中介紹由米高基頓飾演的禿鷹時，似乎採用了一些《蜘蛛俠：強勢回歸》以及《蜘蛛俠：決戰千里》的片段。不過有人提出魔比煞跟毒魔處於同一個宇宙，曝光的影片中擁有超卓跳牆能力的主角，或有機會是毒魔也不一定。

極珍貴《魔比煞》片段曝光。（影片擷圖）

在曝光的影片中，片長約有2分鐘，不過大部分時間都專注在拍攝當時的配樂情況，唯獨去到中段，鏡頭拍到了《魔比煞》的片段，有不知是魔比煞、蜘蛛俠還是毒魔的物體正在建築物之間跳來跳去穿插。有指可能是魔比煞本人、又似是毒魔在爬牆。影片去到大概40秒時，該人物從一棟建築物跳到另一棟建築物，並粘在牆上的情況，看來更似是蜘蛛俠，但有粉絲質疑他並不像蜘蛛俠一樣使用蜘蛛網，所以大有可能是毒魔，因為他在建築物之間跳躍，並不需使用蜘蛛網。

當然地鏡頭的清晰度十分之低，所以很難準確地判斷片中人是那個角色，影迷還需等到電影上映才能知曉。

點擊睇更多《魔比煞》曝光片段畫面：

+ 8 + 8 + 8

《魔比煞》曝光片段：