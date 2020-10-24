61歲宮崎美子水著寫真賀入行40年　Fit爆身形震驚網民：少女一樣

日本女星宮崎美子今年近來出道40周年，現年61歲的她特意推出限量月曆及相集，更身穿比堅尼示人，有網民指出她的身材依然好fit，沒有走樣，跟年輕的她沒大分別，當中更重要的是宮崎美子的月曆與和影集，排名第一，仲贏埋日本超人氣動漫《鬼滅之刃》的產品添！

《鬼滅之刃》電影版可謂是近期大熱，票房大收40億日圓。（電影海報）

宮崎美子的代表作包括有《黑之雨》、《墨東綺譚》、《孩子的孩子》等等，近代比較為人熟知的作品包括《NANA》電影版、《交響情人夢》系列、《重金搖滾雙面人》電影版、《明天我要和昨天的妳約會》電影版、《20世紀少年》電影版等等，作品認真不少。

今次宮崎美子的月曆將會由79歲大師級攝影師篠山紀信主理，宮崎昨日公開兩張藍色及黑色的比堅尼相，身材極好之餘，更因白淨的膚色被網民大讚完全是少女肌膚，宮崎美子都有講到拍攝時好像回到40年前一樣。月曆跟影集於今日開始接受預訂，她更一度登上Twitter熱搜，今日（23日）更在日本Amazon上登上首位，贏了排名第2、3的《鬼滅之刃》產品以及排名第4的日本鮮肉紅星橫濱流星。

宮崎美子的月曆索價6,600日圓（約$488港元），都贏過排在第2只售1,980日圓（約$147港元）的《鬼滅之刃》產品。（網上擷圖）

《鬼滅之刃無限列車篇》在本月16號日本上映，有指當日有影迷清晨已到戲院外排隊等入場，據資料顯示，電影票房已累積達46億日圓（約3億4058萬港元），可見其大熱程度，不過沒有想到的是究竟被宮崎美子一本寫真月曆擊敗！

有日本網民指出憑跟佐藤健合拍《戀愛可以持續到天長地久》的女主角上白石萌音，跟年輕的宮崎美子十分相似！

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