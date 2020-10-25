《中華英雄》胡兵造型變洪永城　要數最崩壞華英雄一定係佢！

香港著名漫畫家馬榮成成名作《中華英雄》，跟《龍虎門》、《醉拳》、《如來神掌》合稱四大名著，《中華英雄》更創下了一期銷售20萬本的傲人成績。近日有消息指出《中華英雄》將進行第4次翻拍，電影版《中華英雄之風雲再起》將會由內地男星胡兵演出華英雄一角。

咁睇又真係幾似洪永城。（電影劇照）

在消息公布的同時，官方都有公開幾張由胡兵飾演華英雄的劇照，網民對此有讚都有彈，笑言唔夠鄭伊健有型「冇人可以取代到鄭伊健」、「覺得何家勁最似」、低頭那張似洪永城、正面望向鏡頭那張又似張穎康，不過胡兵這個版本更添一份滄桑韻味。

講起「華英雄」，網民紛紛提起鄭伊健的版本。（劇照）

《中華英雄》的故事背景是在民國初年，列強對中國仍虎視眈眈，主角華英雄父母慘遭殺害，報父母之仇後，漂洋過海「賣豬仔」到美國當礦工。在龜島與洋人礦主對抗，拜師金傲、醉癲，集得一身好武藝和劍法，再跟兄弟幫、殺人組織和黑龍會展開生死之戰，最終得到劍聖眾徒相助，以錢無義和金太保敗走告終。

《中華英雄》最勁一期賣出20萬本。（官方圖片）

事實上鄭伊健、何家勁都有扮演過華英雄，今次扮演華英雄的胡兵都是位型男，身高1.89米更是位模特兒，2017年曾拍過《鮫珠傳》，但原來他已經50歲，睇劇照的確看不出來。

相信對於一眾原著漫畫迷來說，最貼近漫畫版的的確是90年代初何家勁的版本，不過鄭伊健的型佬版本，同樣大受歡迎，加上冇邊個咁輕鬆carry到長髮之餘，仲可以咁型！不過華英雄一頭長白髮，是最易崩壞的，其中張家輝在《千王之王2000》的扮相可算代表作。

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