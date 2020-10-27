瘋傳66歲廖啟智生活潦倒轉做小販　公司發聲明劇照當新聞有違道德

「智叔」廖啟智今年66歲，拍出不少經典作品，今年上映的電影有《死因無可疑》，又有《一級指控》正待上映，但近日在抖音以及其他大陸媒體竟然講到智叔生活潦倒，更為了生計，淪落到要在街頭做小販維生！

智叔要做小販擺攤賣衫？（劇照）

近日有段抖音影片瘋傳，講到廖啟智在街頭賣衫維持生計，又有大陸媒體將其大肆報導，以「淪落街頭擺攤食飯盒」、「廖啟智落魄了，生活十分拮据」等等，令不少人信以為真，又為智叔的「落難生活」感到難過，引起極多人轉發及關注。

有指智叔「淪落街頭擺攤食飯盒」。（劇照）

及後智叔所屬公司「誠信娛樂」發表嚴正聲明澄清，講到網上的影片為智叔去年拍攝電影《再見女人街》的劇照，更會保留一切追究假新聞的權利。

聲明內容如下︰ 「最近在抖音及一些媒體平台，不斷出現報道本公司藝人廖啟智先生淪落到要在街頭賣衣服維持生計。本公司特此聲明此乃電影劇照。而且從片段中也可見到有電影工作人員在旁工作中！這種不經核實內容便胡亂發放訊息實有違道德。本公司將會保留追究假新聞權利。誠信娛樂發展有限公司 L&P Entertainment Ltd.」

事實上今次會引起廣泛關注，信以為真都全因智叔的精湛演技，智叔一向演咩似咩，他早在1992年演出《籠民》，他扮演弱智人士「太子森」，像真程度同樣一度令人信以為真，更憑該戲贏走第12屆香港金像獎最佳男配角，此後更憑《証人》再度奪得第28屆香港電影金像獎最佳男配角，2016年憑《愛存在》榮獲第一屆馬來西亞金蝶獎最佳男演員獎，首膺影帝，完全是位實力派殿堂級人馬！