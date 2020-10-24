拍謝天華朱永棠變「峰火海」　林曉峰落場扮飛車：撻著車就收工

早前爆出林曉峰（阿Lo）跟前妻康子妮結束18年婚姻後，林曉峰除了有新戲《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》上映外，近日更孖住好兄弟謝天華和朱永棠前往珠海為拍攝新戲《風速極戰》開工。

林曉峰24日在個人IG上傳多張照片和短片，分享跟新戲《風速極戰》有關的相片。（林曉峰IG）

香港90年代男子唱跳組合「風火海」，由風：朱永棠、火：陳小春、海：謝天華組成，林曉峰今次po出3人合照，笑指組合已變成「峰。火。海。」，照片中更有經典拍檔「包租公包租婆」現身。

林曉峰講到自己着車後就會收工，謝天華就笑佢唔識揸電單車，只係扮嘢！（林曉峰IG）

而在最新的一條短片中，林曉峰就跟謝天華鬥嘴，笑言謝天華轉數唔夠快，諗咗半日先諗到點樣反駁佢。因為阿Lo自爆：「今日拍攝嘅賽車戲自己係唔會落場，只係坐喺旁邊睇戲，撻著車後就會收工。」而在他身旁的謝天華又呻脷又俾出一個向下的姆指，嘲笑林曉峰唔識揸電單車，只係扮嘢！

林曉峰即時回應：「其實有咩咁怕醜呢？我夠唔識斬叉燒啦，我都係會食！你食唔食叉燒吖？叉燒華。」天華還擊：「你問你阿媽食唔食？生咗你嚿叉燒出嚟！」林曉峰就笑言：「佢諗咗半日啊！我set呢條Q（問題）幾好！」鬥嘴畫面相當搞笑！

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謝天華、林曉峰鬥嘴：