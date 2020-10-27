余香凝找圈外朋友組姊妹團　「會為組織家庭努力生B」

港產片《殘影空間》由鄧麗欣（Stephy）、黑哥姜皓文、余香凝、張建聲、蔡瀚億、凌文龍等人主演，今晚（27日）舉行世界首映，余香凝早前宣布婚訊，繼續收到不少人的祝福，她今日穿上小Deep V黑色直間短裙，露出長腿，更有着上黑色高跟鞋，似要為懷孕傳聞澄清。

余香凝表示會為組織家庭努力生B。（梁碧玲 攝）

余香凝談到自己演出部份，她表示事前做好多準備功夫，令自己去到現場就進入狀態，縱使戲中她是被虐的，但都好enjoy這個準備過程。「其實我睇咗好多有關女性受到家暴的相關新聞、訪問，從她們的心路歷程，去了解自己個角色，拍攝時又化晒瘀妝，加上對手都是好戲之人，所以一Roll機已經令我進入到個角色。」

余香凝表示自己同未來老公都好sweet，唔會嗌交，有問題都會拎出嚟傾。（梁碧玲 攝）

雖然大家都知道余香凝同未來老公相當sweet，但問到如果現實中，發生戲入面跟丈夫的嗌交情況，又會點算呢？她笑言：「其實我哋冇鬧過交，同埋我哋有問題都會拎出嚟講，所以冇啲咁嘅問題。」

余香凝今日（27日）在IG限時動態重po一年前接到Jessica（蔡明思）花球片段，現時即將結婚，問到她會搵邊個做姐妹團時，她回應：「Jessica個花球真係好靈啊！其實圈內圈外都會有，不過圈外嘅會多少少，因為中學小學嘅朋友都好緊要。（記︰30歲前結婚目標達成，幾時會打算生B？）其實我都講過結得婚，就係要組織家庭，都會去努力嘅。」

余香凝今日着小Deep V黑色短裙，繼續再着高跟鞋見人。（梁碧玲 攝）

外界傳聞余香凝奉子成婚，最近余香凝都有着高跟鞋出席活動，問到她是否用行動去反擊傳聞時，她回應：「其實又冇，都係尊重返場合。上次着鬆身衫，因為個角色好文青，今次就因為首映想着返靚啲，所以都冇話要特別做啲咩去澄清。」