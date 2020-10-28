章國明公開34年前結婚片　鍾楚紅大唱改編歌詞「不要停，叫不停」

1982年憑《邊緣人》獲得金馬獎最佳導演的章國明，25日在個人Facebook上傳一段影片，正是1986年章國明跟老婆袁煥玉的婚禮片段，台上更有「紅姑」鍾楚紅、施南生和一班姊妹唱歌祝賀，台下更有有楚原、南紅、徐克、蔡瀾、白韻琴、張明敏、朱江、嘉倫等人出席。

鍾楚紅大唱《歡樂滿東華》改編歌詞寫「不要停，叫不停」。（影片擷圖）

導演章國明的代表作有《邊緣人》、《點指兵兵》、《星際鈍胎》等等，他跟紅姑在邵氐電影《星際鈍胎》中結緣，當時將紅姑打造成港版瑪麗蓮夢露，片中更有重現瑪麗蓮夢露的標誌性掩裙動作！

而在祝賀影片中，紅姑跟施南生一班姊妹在台上翻唱《歡樂滿東華》，將歌詞改成「章國明懶有型，今晚洞房不要停，袁煥玉懶純情，今晚一於叫不停。」唱完更大叫自High，在場有份出席的來賓都有叫「Encore」！

最好笑的是最後有人即場創作回應紅姑，「你班死八婆好低俗，唱啲歌仔太露骨。」章國明都有在Facebook回應「係徐克同埋胡大為填詞，呢度只係一個小片段，成晚我哋結婚晚宴，有笑話又唱歌，十足歡樂今宵！」

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不少人都大讚片段非常珍貴。（網上擷圖）