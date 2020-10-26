【多圖】《波叔2》24歲女星演未成年少女　情挑朱利亞尼獲關注

由英國男星Sacha Baron Cohen主演的《波叔出城：哈薩克鄉下佬去美國搵著數》在2006年上映，電影叫好叫座，除了在全球大收超過2.6億美元票房外，還入圍角逐金球獎最佳電影。Sacha Baron Cohen在14年後推出續集《波叔出城2》，今次在戲中飾演波叔女兒Tutar Sagdiyev的保加利亞女星搶盡波叔風頭。

24歲的保加利亞女星Maria Bakalova在《波叔出城2》飾演波叔未成年的女兒Tutar Sagdiyev。（《波叔出城2》劇照）

現年24歲的保加利亞女星Maria Bakalova在《波叔出城2》飾演15歲的Tutar Sagdiyev，她在其中一幕，還邀約前紐約市市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）到酒店房間聚會，之後見到朱利亞尼的雙手放在褲子上。及後波叔突然殺出，並說：「她只有15歲，對你來說她太老了。」

Maria Bakalova在《波叔出城2》飾演波叔女兒Tutar Sagdiyev。（《波叔出城2》劇照）

而這具爭議性的一幕還近日引來朱利安尼在Twitter上回應：「戲中的情節是完全捏造，我在除下錄音咪後整理衣服。」他之後還補充，如果Sacha Baron Cohen在戲中有暗示性行為的片段，他就是一個騙子。當然電影最後見到，兩父女緊急逃離現場。據了解，朱利安尼表示：「這一幕是用作污衊我對拜登的指控，電影在9月上映時並沒有提及這一幕的重要性。」

朱利安尼稱遭Sacha Baron Cohen設局陷害。（《波叔出城2》劇照）

這具爭議性的一幕再次引來朱利安尼在Twitter上回應。（Rudy Giuliani Twitter 擷圖）

朱利亞尼曾向《紐約郵報》稱：「我之後才意識到，這是Sacha Baron Cohen的惡作劇。我回想他以前捉弄過的所有人，我很慶幸他沒有騙到我。」正因為這具爭議性的一幕，也讓Maria Bakalova多了關注。

正因為這具爭議性的一幕，也讓Maria Bakalova（左）多了關注。（《波叔出城2》劇照）