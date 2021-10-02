塑料王國｜紀錄片揭中國廢塑膠問題　千萬噸垃圾膠背後暗藏大生意

我們每天使用大量的塑膠，不管是塑膠袋子還是吸管、包裝，除了台灣開始禁止餐廳店家在室內提供一次性吸管外，美國加州也計劃在今年跟進禁止加州各大小餐廳提供吸管。全球開始嚴正看待關於環境問題，已經到不能坐視不管的地步了，但全球龐大的垃圾到底都去了哪裡？其中難以分解的塑膠垃圾又何去何從？



紀錄電影《塑料王國》是一部講述中國作為世界上最大的廢塑膠進口國，每年接待千萬噸來自歐、美、日等先進國家的廢棄塑料。長期關注這問題的導演實際拍攝出山東小型塑膠回收廠現狀，卻發現除了環境問題還有許多關於民生衛生和孩童教育等等不妥的情況，正在一步步毒害中國人民。

【圖輯】7張圖完看《塑料王國》所講述的廢塑膠問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從《垃圾圍城》到《塑料王國》都聚焦於中國關於垃圾回收與處理，實而是一個故意視而不見的問題，在這之中也有人提出像是如果這個問題被解決了，那些靠著回收維生的鄉村工人該如何示好？而導演也回應到工廠的利益不應該高過於公眾的利益。他是支持回收產業，但不代表目前這個做法是對的。收購世界各國的廢棄塑料，因為沒有相關配套反而汙染自己的土地，廢塑料回收的利潤掌握在少人手中，其他當地工人並無任何選擇，還必須承擔工作勞苦和身體病痛的副作用，

【圖輯】《塑料王國》揭開的中國廢塑膠問題（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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曾經因為紀錄片《垃圾圍城》曝光垃圾問題，讓中國各大媒體爭相報導，使中國政府不得不正視，開始推行垃圾分類與回收，整治垃圾場。導演欣慰的同時卻在追查回收來源後又失望，這其中牽扯了如國際上的利益交換，甚至在許多情況下，從為「改善環境而環保」變成「環保是門好生意」，透過各種不健全與漏洞制度，使中國不只成了最大的垃圾塑料回收王國，也是傾倒非法塑料的好去處。在光鮮亮麗的市區外圍，全是慘不忍睹的垃圾海。

導演透過演講電影《塑料王國》得到世界各處的回響，和對於出進口垃圾塑膠與環保之間的重視，中國雖然也針對此事，不再進口部分世界廢料，但在演講後的四天卻已經把影片下架，並且將「塑料王國」與各種跟導演有關的言論給消失，讓人錯愕。在最紀錄電影最具代表的阿姆斯特丹國際紀錄電影節獲得特別獎，座無虛席，甚至在演講中撥出同樣以塑料為主題的28分鐘媒體版短片，探討與發現中國的垃圾問題，卻換來政府以「依法不予顯示搜索結果」，如此諷刺。也許真正的「垃圾」問題並不在於回收場上，而是在市中心吧。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：陸坡 (LUPO)，原文：《塑料王國》垃圾最後哪裡去？】