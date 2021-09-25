南豐紗廠、戲曲中心等六建築設綠色導賞團　參與市民有機會贏iPad

香港建築物的能源消耗，佔全港用電量90%，超過一半碳排放來自建築物相關電力生產，因此減少建築物用電量對達致「碳中和」尤其重要。

建造業議會及香港綠色建築議會合辦「香港綠色建築週2021」，活動由今日（25日）開始，為期一星期至10月1日。活動期間，市民可到六座建築物，包括南豐紗廠、K11 MUSEA等，參與導賞團遊覽綠色建築，並可利用電話在遊戲網站內完成任務，贏取獎品，包括價值2,599元的Apple iPad一部。



在活動中，市民可參與綠色建築導賞團，認識香港綠色建築特色。導賞團有兩類，可由綠色建築專才帶領，以及市民在活動地點，打開網頁點擊聲音導航，收聽綠色建築的故事及介紹。

有專才帶領的導賞團，會於南豐紗廠、環球貿易廣場及九龍城一號污水泵房舉行，僅限今、明（26日）兩日。而聲音導航的導賞則於南豐紗廠、荃灣如心廣場、尖沙咀戲曲中心及K11 MUSEA舉行，市民可於今日至10月8日參加。參與導賞團的市民有機會贏取獎品，包括價值1,700元的環保相機、價值480元的藍牙無線喇叭等。

活動今日開幕，環境局局長黃錦星擔任主禮嘉賓，他預告在下月初的施政報告發布後，政府將推出更新版的「香港氣候行動藍圖」，讓香港逐步邁向碳中和。他又認為，綠色建築的設計和建造等因素，是支持本港深度減碳的關鍵之一。