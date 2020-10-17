鐵甲奇俠｜羅拔唐尼爆Marvel為慳皮　減用CG戴真頭盔拍︰似盲咗咁

Marvel經典人物羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的「鐵甲奇俠」一角深入民心，真人跟角色幾乎劃上等號，影迷相當不捨他的離世以及卸任，天天盼望着有日羅拔唐尼仍會着上「鐵甲奇俠」的戰衣再現人前。日前羅拔唐尼在節目中再講到2008年，首次拍攝《鐵甲奇俠》的趣事。

當主持人問到「鐵甲奇俠」的頭盔，羅拔唐尼已笑住大讚：「這是個極為出色的問題！」（影片擷圖）

《鐵甲奇俠》是Marvel MCU首部電影，打開了嶄新的MCU的序幕，日前羅拔唐尼獲邀出席清談節目《My Next Guest Needs No Introduction》，講到2008年首次拍攝扮演「鐵甲奇俠」時，所戴上的頭盔。

原來羅拔唐尼在拍攝首集《鐵甲奇俠》時，所戴的頭盔都是真的而非CG。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

羅拔唐尼講到原來第一個頭盔並不是以CG後製而成。「一開始全都是真的，因為他們想在CG上花最少的錢，而當我戴上這個頭盔時，我是完全看不到任何東西，真的是甚麼都看不到。而當我着上整套戰衣時，他們會提點我：『羅拔你現在要降落了，你就像機械人一樣向前行就可以了。』但其實我戴上頭盔後，在整個封閉的狀況下，我什麼也看不到，然後那些LED燈就亮了，變成《The Manchurian Candidate》。（註︰一部電影，講述一個政治世家出身的年輕人，被共產黨洗腦且受人控制，變成殺手）」

羅拔唐尼笑言自己當時咩都睇唔到，似個被人洗腦且受人控制的殺手。（影片擷圖）

不過去到拍攝最後一套《復仇者聯盟4：終局之戰》時，劇組有問到：「羅拔，你介唔介意戴上頭盔拍攝嗎？好啦～」結果羅拔拒絕了兩次，並回應：「不要！你就在我的眉上畫兩點（作為Ｍotion Capture），你就可以後製頭盔給我吧！」羅拔唐尼真係極霸氣，不過眼見Mavrel近年都賺了不少錢，唔似最初小試牛刀乜都慳，唔想再戴上頭盔「盲」住咁拍戲都好正常嘅。

去到後來「鐵甲奇俠」的戰衣愈來愈高級，只輕按一下心口就會自動穿上戰衣，所以再要羅拔唐尼戴上頭盔都是難事。（電影劇照）