鐵甲奇俠｜羅拔唐尼爆Marvel為慳皮　減用CG戴真頭盔拍︰似盲咗咁

Marvel經典人物羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)主演的「鐵甲奇俠」一角深入民心,真人跟角色幾乎劃上等號,影迷相當不捨他的離世以及卸任,天天盼望着有日羅拔唐尼仍會着上「鐵甲奇俠」的戰衣再現人前。日前羅拔唐尼在節目中再講到2008年,首次拍攝《鐵甲奇俠》的趣事。

當主持人問到「鐵甲奇俠」的頭盔,羅拔唐尼已笑住大讚:「這是個極為出色的問題!」(影片擷圖)

《鐵甲奇俠》是Marvel MCU首部電影,打開了嶄新的MCU的序幕,日前羅拔唐尼獲邀出席清談節目《My Next Guest Needs No Introduction》,講到2008年首次拍攝扮演「鐵甲奇俠」時,所戴上的頭盔。

原來羅拔唐尼在拍攝首集《鐵甲奇俠》時,所戴的頭盔都是真的而非CG。(《鐵甲奇俠》電影劇照)

羅拔唐尼講到原來第一個頭盔並不是以CG後製而成。「一開始全都是真的,因為他們想在CG上花最少的錢,而當我戴上這個頭盔時,我是完全看不到任何東西,真的是甚麼都看不到。而當我着上整套戰衣時,他們會提點我:『羅拔你現在要降落了,你就像機械人一樣向前行就可以了。』但其實我戴上頭盔後,在整個封閉的狀況下,我什麼也看不到,然後那些LED燈就亮了,變成《The Manchurian Candidate》。(註︰一部電影,講述一個政治世家出身的年輕人,被共產黨洗腦且受人控制,變成殺手)」

羅拔唐尼笑言自己當時咩都睇唔到,似個被人洗腦且受人控制的殺手。(影片擷圖)

不過去到拍攝最後一套《復仇者聯盟4:終局之戰》時,劇組有問到:「羅拔,你介唔介意戴上頭盔拍攝嗎?好啦~」結果羅拔拒絕了兩次,並回應:「不要!你就在我的眉上畫兩點(作為Motion Capture),你就可以後製頭盔給我吧!」羅拔唐尼真係極霸氣,不過眼見Mavrel近年都賺了不少錢,唔似最初小試牛刀乜都慳,唔想再戴上頭盔「盲」住咁拍戲都好正常嘅。

去到後來「鐵甲奇俠」的戰衣愈來愈高級,只輕按一下心口就會自動穿上戰衣,所以再要羅拔唐尼戴上頭盔都是難事。(電影劇照)