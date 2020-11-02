【詭屋驚凶實錄】詭修女原版設計曝光　網民嘆比電影版要驚嚇十倍

由溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）在2013年上映時，叫好叫座，全球票房超過3億美元收入。在首集上映後三年，溫子仁推出《詭屋驚凶實錄2》，並加入擁有修女形態的強大惡靈華劣克（Valak）。近日導演溫子仁透露，原來當初詭修女的形象並非如此。

由溫子仁建立的《詭屋驚凶實錄》系列電影加入了不少恐怖惡靈。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

溫子仁在《詭屋驚凶實錄》系列中加入不少恐怖惡靈，當中包括詭娃安娜貝爾、扭曲人、哭泣的女詭及詭修女等。相信許多影迷對於這些恐怖惡靈的印象都非常深刻，然而導演溫子仁近日在其社交平台分享了詭修女華劣克的最初設計，這設計甚至比如今的版本還要恐怖十倍。

詭修女在《詭屋驚凶實錄2》首次登場，之後更獲得開拍獨立電影的機會。（《詭屋驚凶實錄2》劇照）

溫子仁透露，當初他與概念設計師Aaron Sims因迷戀電影《Castlevania》而設計了詭修女的初版，他還表示在製作《詭屋驚凶實錄2》時，就設計了不同的形態，最終才製造出如今的終極形態。至於最後為什麼變成修女形態，原來是一次與Lorraine Warren的對話有關：「我記得現實生活中的Lorraine Warren曾經談及她對一名修女朋友的愛與敬意，而靈感突然出現，邪惡修女誕生。於是我們重新拍攝，把這惡靈換成修女。」