花木蘭｜多段刪減片段曝光　與「仙狼」鞏俐絕密對話藏伏筆

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迪士尼真人版電影《花木蘭》在9月上映時掀起過不少討論，最近電影推出藍光碟，曝光多段刪減片段，例如《木蘭辭》中的「木蘭當戶織」一幕，花木蘭（劉亦菲　飾）與反派仙狼（鞏俐　飾）原來也有過一段秘密對話，為電影後段的發展埋下伏筆。

《花木蘭》迪士尼真人版電影《花木蘭》在今年9月上映。（劇照）

《花木蘭》由劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰等人演出，電影改編自民間傳說，講述女孩「花木蘭」女扮男裝、代父從軍的故事。

近日有外媒報道，電影即將發行藍光碟，多段正片被刪減片段陸續曝光，原來花木蘭與反派仙狼對決時，花木蘭後來被暗器擊中掉進水中，是獲鳳凰拯救的，之後木蘭才決定曝光她的女兒身，決定面對自己的身分，脫掉盔甲重返大部隊中加入戰鬥。

《花木蘭》由劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰等人演出，電影改編自民間傳說，片中軍營和戰場在新西蘭南島拍攝。（《花木蘭》劇照）

除了花木蘭與仙狼相遇，花木蘭與柔然人對抗、花木蘭在片中還原《木蘭辭》的「木蘭當戶織」一幕，花木蘭在前往軍隊的路上，更曾經救過被被雷電擊中纏在樹枝上的仙狼，他們之間原來更有過一段對話，為之後仙娘救木蘭的情節埋下伏線。

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