【鐵達尼號】英勇牧師最後信件下周拍賣　身前捨己救人事跡曝光

由占士金馬倫執導；里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》，電影改編自1912年4月發生的鐵達尼號沉沒事故，即使這宗海難發生在108年前，但不少人仍然對此記憶猶新。

近日被譽為是鐵達尼號救人英雄之一的蘇格蘭牧師John Harper，他身前在郵輪上撰寫的最後一封信拍賣，估計信件最高能以5萬英鎊（約50萬港元）賣出。趁此機會，讓大家重新了解John Harper當年捨己救人的英勇事跡。

由占士金馬倫執導；里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》至今仍然是不少影迷的最愛。（IMDb 圖片）

鐵達尼號在1912年4月10日首航，而這郵輪的目的地是紐約。當時部份乘客為世界頂尖富豪，同時也有部份是尋求在美國展開新生活的乘客。可是這郵輪在4月14日撞上冰山後沉沒，最終造成超過1,500人罹難，僅約710人生還。其中一位罹難者是來自蘇格蘭的牧師John Harper，他捨己救人的英勇事跡也有在《The Titanic's Last Hero》一書上記載。

《The Titanic's Last Hero》曾經記載蘇格蘭牧師John Harper的英勇事跡。（網上圖片）

在電影《鐵達尼號》，當郵輪撞上冰山後，由於當時正值夜深，而且救生艇又不足夠，頓時秩序大亂。戲中有一幕相信許多影迷都非常深刻，在乘客慌忙逃生之際，但有部分的乘客非常淡然，早已經把生死置之度外，當中包括郵輪上的樂隊及有牧師帶領乘客禱告等，而這些畫面原來都是來自生還者的描述。當時有生還者憶起曾接受牧師John Harper在危急時候贈與救生衣而獲救。

鐵達尼號撞上冰山時正值夜深，秩序混亂不堪。（《鐵達尼號》劇照）

當時牧師John Harper應邀到美國芝加哥慕迪教會佈道而踏上這死亡之旅。當年39歲的John Harper帶著6歲的女兒Annie及姪女Jessie W Leitch登上鐵達尼號。在鐵達尼號沉沒一刻，John Harper把女兒Annie及姪女Jessie W Leitch送到救生艇後，他自己卻拒絕上救生艇。據《每日鏡報》引述當年目擊者的報道，稱John Harper曾表示「讓婦女、孩子及未得救者先上救生艇」。

戲中有一幕見到樂隊仍然繼續演奏，更有神職人員為乘客禱告。（《鐵達尼號》劇照）

除此之外，當鐵達尼號沉沒後，John Harper仍不忘拯救他人。當時BBC訪問了Harper Memorial Baptist Church的Jim Wylie，他表示當年有一名男乘客在John Harper身旁漂浮過，他問該名男子「你得救了嗎？」，男子不明所意，John Harper再問「你相信主耶穌基督嗎？」，當時該名男子的答案是否定。於是John Harper把他的救生衣送給那名男子：「你比我更需要這件救生衣。」，而這名男子後來成為少數從海中救起的倖存者，而John Harper的事跡漸漸傳開去。

另外，當時John Harper在鐵達尼號上寫的最後一封信在今個月14日公開拍賣，預計會在3萬到5萬英鎊成交。