【鐵達尼號】學者新研究揭海難關鍵原因　竟與天氣有莫大關係

由占士金馬倫執導；里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》（Titanic）是一部根據在1912年4月發生的鐵達尼號沉沒事故改編而成的電影，而導致鐵達尼號沉沒的原因，時至今日都被認為是撞上冰山所致。然而早前有新研究指出，造成這次恐怖船難的其中一個重要因素，竟然與太空天氣有莫大關係。

里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》至今仍然歷久不衰。（《鐵達尼號》劇照）

專門研究鐵達尼號沉沒事故的學者Mila Zinkova在Royal Meteorological Society的《Weather》期刊上，發表了一份有關造成鐵達尼號沉沒的新研究報告，指出太空天氣可能影響了鐵達尼號的導航及通訊系統，並間接影響了救援行動，最終導致這場嚴重的海難。

據了解，當年鐵達尼號沉沒的晚上，天空有極光出現。（《鐵達尼號》劇照）

據了解，鐵達尼號在1912年4月一個沒有月光的夜晚沉沒，可是當時的天空並非完全黑暗，相反北極光在上空中閃爍著。至於為何會出現北極光呢？由於極強的太陽風暴的帶電粒子撞擊地球的磁場，並在高層大氣中激發氧氣和氮氣，最終形成北極光。就是因為這個現象，Mila Zinkova認為：「導致重大太空天氣事件出現是因為有中度至強烈的地磁風暴出現，從經驗證據來看，這與鐵達尼號沉沒事故有莫大關係。」

有指太空天氣現象讓鐵達尼號失去導航及通訊系統，最終讓船隻撞上冰山及影響之後的救援行動。（《鐵達尼號》劇照）

當年卡柏菲亞號拯救了705名鐵達尼號的乘客，《Live Science》引述當年有份負責拯救行動的James Bisset表示當晚「沒有月亮，但北極光從北面地平線上射出一道光芒。」五小時後，James Bisset補充稱，當船駛向鐵達尼號的救生艇時，他可以看到「綠色的光線」。除此之外，另一位目擊者Lawrence Beesley都指出「呈弧形的光芒劃過北邊天空」。

目前鐵達尼號沉沒的原因仍然眾說紛紜。（《鐵達尼號》劇照）

因此Mila Zinkova在新的研究中指出，一場太陽風暴可能導致鐵達尼號的導航系統出錯，並使船隻偏離航道。此外，其研究還指出，太陽風暴還影響了鐵達尼號的通訊系統，導致附近的普羅旺斯地區未能收到鐵達尼號的求救訊號。

Mila Zinkov認為太陽風暴的影響是導致鐵達尼號海難的重要因素。（《鐵達尼號》劇照）

其實早在Mila Zinkov之前，Mindy Weisberger及歷史學家Tim Maltin也有類似的研究，前者曾在《Live Science》發表相關研究，而後者則同意太陽風暴可能在1912年4月14日發生。至於今次Mila Zinkova則補充稱，由於極強的太陽風暴的帶電粒子讓鐵達尼號的指南針失去作用，最終導致鐵達尼號的導航及通訊系統失誤而撞上冰山並沉沒。