【鐵達尼號】傳奇倖存者三遇海難仍死裡逃生　獲封永不沉沒的女士

由占士金馬倫（James Cameron）執導；里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及琦溫斯莉（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》（Titanic），相信其故事至今仍對影迷而言然非常深刻。然而除了Jack及Rose的淒美故事外，原來船上有一位女服務員的故事同樣非常傳奇。

里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉主演的《鐵達尼號》至今仍然讓人津津樂道，早前有外媒傳出派拉蒙有意重製電影。（《鐵達尼號》劇照）

這名女服務員名為Violet Jessop，她是一名遠洋郵輪女服務員及護士。Violet Jessop在1887年於阿根廷布蘭卡港出世，是家中的長女，而父母合共有9名子女。由於當時Violet Jessop的父母長期以務農維生，所以Violet Jessop擔起照顧弟妹的責任。可是Violet Jessop自幼患上肺結核，醫生還斷言她的病無法根治，然而她竟奇蹟般地活下來。在她16歲那年，父親突然因併發症去世。之後Violet Jessop一家人搬到英國開始新生活。

占士金馬倫的《鐵達尼號》至今仍然讓影迷非常難忘，但沒想到原來Violet Jessop的故事同樣非常傳奇。（IMDb 圖片）

Violet Jessop到英國後在一間修道院學校讀書，放學後回家照顧最年幼的妹妹，而她的母親則在輪船上擔任女服務員。後來Violet Jessop的母親病倒，於是Violet Jessop離開學校，追隨母親的腳步成為一名女服務員。在1908年，當時只有21歲的Violet Jessop成為英國皇家郵輪Orinoco的女服務員。

Violet Jessop首先在奧林匹克號擔任女服務員。（Getty Images）

在1911年，Violet Jessop轉到白星航運，並在旗下的奧林匹克號擔任女服務員。據了解，奧林匹克號是當時最大型的民航郵輪。Violet Jessop在1911年9月20日登上奧林匹克號，當時郵輪剛離開修咸頓不久便遭到英國皇家海軍防護巡洋艦Hawke追撞，幸好沒造成傷亡。儘管船身遭到破壞，郵輪仍然安全返回港口，而Violet Jessop也沒有在其回憶錄中記載這件事。

在奧林匹克號擔任女服務員後，Violet Jessop登上了鐵達尼號。（《鐵達尼號》劇照）

部分遭遇拍成《鐵達尼號》

在撞船意外發生後半年，24歲的她在1912年4月10日登上鐵達尼號，沒想到四天後，被譽為「永不沉沒」的鐵達尼號撞上冰山，並在撞上冰山後兩個多小時就沉沒。Violet Jessop在回憶錄中提到她是如何獲安排逃離鐵達尼號，而這段經歷都有被寫入《鐵達尼號》的劇本中。由於當時船上很多乘客不懂英語，無法聽從船員的指示及安排。於是Violet Jessop被船員要求登上16號救生艇，作為其他乘客的榜樣：「一名船副先命令我們登上救生艇，向在場女士展示這救生艇是安全的。」就這樣Violet Jessop與其他709人成為這次海難的倖存者。

24歲的她在1912年4月10日登上鐵達尼號，沒想到遇上人生第二次撞船意外。（《鐵達尼號》劇照）

鐵達尼經驗救了自己

鐵達尼號的海難沒有把Violet Jessop嚇怕，她在第一次世界大戰期間擔任英國紅十字會的護士，並在1916年11月21日登上了不列顛號，這是奧林匹克號和鐵達尼號的姐妹艦。當時正在運送英國傷兵的不列顛號行經希臘海域時突然爆炸，並在55分鐘內迅速沉沒。然而由於有了鐵達尼號的經驗，船上放置了更多的救生艇艇。最終只有30人死亡，而船上合共1,066人。

Violet Jessop當時被要求登上16號救生艇，作為其他乘客的榜樣，她也因此而獲救。（《鐵達尼號》劇照）

第一次世界大戰後，Violet Jessop仍然在白星航運公司工作，之後曾加入其他航運公司，直到1950年退休。在Red Star Line工作期間，Violet Jessop曾乘坐公司最大的郵輪SS Belgenland兩次環遊世界。據了解，Violet Jessop在30歲左右結婚，但婚姻非常短暫。她退休後在英國沙福郡定居。她在1971年因心臟衰竭離世，享年84歲，而她也被後常被稱為「永不沉沒的女士」。

Violet Jessop的回憶錄記載了鐵達尼號及不列顛號的海難。（網上圖片）