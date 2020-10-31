素媛｜真兇趙斗淳12月刑滿出獄　為保障市民增設至少5項禁制令

韓國電影《素媛》（又譯︰許願）取材自2008年發生的真實案件，電影由《屍殺半島》的李蕊、影帝薛耿求、嚴智苑等人主演，講到一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，同時大小腸都流出體外。真兇趙斗淳還有個半月的刑期，將於12月13日出獄返回住處，早前有消息指出當地遇3600多位市民投訴，更以搬走作為威脅要求法務部方面禁制他出獄。

改編自真人真事電影《素媛》引起外界極大關注。（電影劇照）

由於法務部方面早前已講到無辦法禁制趙斗淳出獄，只能在他出獄後加強監察，更加令到市民人心惶惶。近日有指法務部、女性家族部、警察廳等政府部門一同舉行會議，制定出應對方案，來防止趙斗淳再犯以及保護受害人。

韓國電視台MBC的節目曾公開過趙斗淳的樣子。（影片擷圖）

本來趙斗淳在出獄後必須佩戴電子腳拷，而且法務部亦會派出人手，以一對一的形式來對他進行24小時監視。另外，在受害人同意或要求時，更會為受害人提供充足的保護措施，如：安排保護小組進行貼身保護，24小時阻止趙斗淳接近。

趙斗淳最近的樣貌。（影片擷圖）

增設5項禁制令



據了解方案有更多條例來保障周遭的市民，以及對趙斗淳加大限制，首先政府會在趙斗淳住處半徑1公里以內劃定為「女性安心區域」，加設35部CCTV以及設立防範哨所，同時對趙斗淳設有5項禁制令，包括：禁止接近受害人、禁止飲酒、禁止出入兒童設施範圍、限制外出、更需接受認知行為治療。