英國銀行估算最有錢超級英雄　蝙蝠俠、鐵甲奇俠之爭終有定案？

蝙蝠俠及鐵甲奇俠一直都是許多粉絲用作互相比較的對象，皆因兩者的角色都非常相似。兩人除了會自行研發屬於自己的超級英雄裝備外，還擁有他們自己的公司。前者主要在葛咸城行動，並擁有韋恩集團（WayneCorp）；至於後者則坐擁史達工業（Stark Industries）。近日英國有銀行發布了一項全新數據，估算出Marvel及DC超級英雄的年收入，從而推算出最有錢的24位超級英雄。

粉絲一直爭論究竟是蝙蝠俠還是及鐵甲奇俠是「世界」上最富有的超級英雄。（劇照）

粉絲一直爭論究竟是蝙蝠俠還是及鐵甲奇俠是「世界」上最富有的超級英雄，近日英國銀行Vanquis Bank的一項新研究終於有了結果，並列出Marvel及DC最有錢的頭24位超級英雄：「為了估算超級英雄的薪酬，我們以該地的專業人士平均薪酬計算，至於虛構的地方（如葛咸城），我們則計算該虛構地方所根據的現實地方去計算。貨幣兌換是1美元對換0.76英鎊；或1美元對換0.85歐元，而所有的平均薪酬及兌換率都是以2020年8月時的數據為準。」

Vanquis Bank的調查算是為粉絲多年來的爭論畫上句號。

首三名的最有錢超級英雄都是公司CEO，當中包括擁有史達工業的鐵甲奇俠。（劇照）

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