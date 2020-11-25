【Cherry】湯賀蘭IG曬新劇照　演PTSD染毒軍人前後打劫銀行10次

今年多產之星湯賀蘭（Tom Holland）接下來會有《Chaos Walking》、《秘境探險》（Uncharted）、《蜘蛛俠3》以及《Cherry》，早前有《Chaos Walking》的消息，今早（25日）湯賀蘭在個人IG上都有分享另一套電影《Cherry》的最新劇照。

湯賀蘭個人IG寫下：「I can’t tell you how proud of this movie I am.」（電影劇照）

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《Cherry》改編自真人真事，片名「Cherry」原為美軍俚語，意指剛完成訓練後首次上陣的新兵，亦是湯賀蘭的角色名字，電影更會講述原型主角Nico Walker的真實經歷。他是名來自克里夫蘭的少年，因失學兼失戀，人生失焦下輾轉加入美軍，19歲時的他加入美軍並在伊拉克以軍醫身份服役11個月，他希望自己能盡可能提供幫助，但由於他在戰場上歷劫生死、看盡人間荒謬，回國發現患上PTSD（創傷後遺症），更被法庭的精神科醫生指出「是我見過最惡劣的PTSD」。

Nico Walker受到Matthew Johnson的鼓勵，從而寫下《Cherry》這本書，由羅素兄弟及湯賀蘭翻拍成電影。（網上圖片）

湯賀蘭所飾演的Cherry因患上嚴重的PTSD，從伊拉克返回家鄉後，對藥物成癮因此需要大量金錢，他更開始開始四出械劫銀行，在4個月內進行了10宗搶劫案，原型人物Nico Walker在現實中被捕後判處11年徒刑。

《Cherry》將於2月26日在部分戲院上映，到了3月時會在Apple TV +上架。