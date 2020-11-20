《蜘蛛俠》crossover絕地武士　湯賀蘭首次見到黛絲烈尼好緊張！

電影
撰文：
最後更新日期：

改編自Patrick Ness的暢銷小說三部曲的第一部作品《The Knife of Never Letting Go》的電影《Chaos Walking》（台譯：噪反），由「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）以及《星球大戰》的「絕地武士」黛絲烈尼（Daisy Ridley）主演，日前《Chaos Walking》終於公布了首條預告！

湯賀蘭在《Chaos Walking》跟黛絲烈尼合作。（劇照）

電影講到人類移民到新的星球，但卻感染到「噪音菌」，令到所有女性都死亡，而且男性開始可以聽見所有人內心的聲音。人類開始懷疑「噪音菌」是由當地原住民「稀巴人」所散播的病菌，仇恨和對立引來了殺戮。

而主角Todd（湯賀蘭）正是出生在這個只有男人且非常吵鬧的世界，某一天他發現了母親遺留的地圖中，有個寧靜的天堂，同時令他陷入了致命危機之中！

黛絲烈尼正是湯賀蘭首位遇見的女孩子。（網上圖片）

據知當時《Chaos Walking》2017年8月開拍，同年11月殺青，不過在試映時，獲得極多的負面評價，所以獅門影視公司決定進行大規模的補拍，而原訂於2019年3月1日上映的檔期亦只能延後，獅門影視在重拍上花費了超過1億美元（約7.78億港元），而且當時湯賀蘭跟黛絲烈尼都在拍《蜘蛛俠》及《星球大戰》，後來再加入麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）演反派，其實整套戲的卡司都很強大，電影預計於2021年1月22日上映。

點擊睇預告精彩畫面：

+23
+23
+23
秘境探險｜湯賀蘭再操肌變大隻　網民：終於有成熟男人味
蜘蛛俠3｜湯賀蘭下任人生導師曝光　由佢接替鐵甲奇俠最合理
湯賀蘭超市掃貨唔夠散銀　露宿者仗義出手最後獲厚禮回贈
新冠肺炎｜湯賀蘭再玩IG challenge　倒立着衫曬爆肌十足蜘蛛俠
湯賀蘭剛宣布停用IG　轉頭就為拍檔破戒出片：好想跟大家分享
【蜘蛛俠3】湯賀蘭身份曝光避走冰島　遇新歹角邪惡六人組成形？
湯賀蘭自爆曾為冇得演《蜘蛛俠》喊　終鼓起勇氣做一件事挽救大局
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。