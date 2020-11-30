【洛奇】史泰龍險命喪第四集片場　遭龍格爾重創留醫ICU九天

由史泰龍（Sylvester Stallone）自編自演的《洛奇》（Rocky），在1976年上映時，意外地獲廣大影迷歡迎。之後「洛奇」成為家喻戶曉的虛構角色，還衍生出另外七部相關作品。不經不覺，當年由史泰龍自編自導自演的《洛奇4》上映35周年，原來當年史泰龍差點命喪片場。

由史泰龍飾演的「洛奇」成為家喻戶曉的虛構角色。（《洛奇》劇照）

由史泰龍（Sylvester Stallone）自編自演的《洛奇》（Rocky），在1976年上映時，意外地獲廣大影迷歡迎。《洛奇》最後僅花費約100萬美元及28天的拍攝時間，成為當年最高票房電影，獲得超過2.2億全球票房。除了票房成績理想外，電影獲十項奧斯卡提名，最終奪得最佳導演、最佳電影及最佳剪接等三獎項。

史泰龍在與道夫龍格爾的拳賽上遭重創入ICU。（《洛奇4》劇照）

《洛奇》在1976年上映後，成功衍生出另外七部相關作品，其中《洛奇4》不經不覺都已經踏入35周年。其實當年史泰龍在拍攝《洛奇4》時，險些被飾演蘇聯拳擊手Ivan Drago的道夫龍格爾（Dolph Lundgren）擊斃。最終史泰龍需要留醫深切治療部九天才得以康復。

當時道夫龍格爾按「老闆」史泰龍的指示真打。（《洛奇4》劇照）

據了解，史泰龍希望能與道夫龍格爾的拳擊比賽看起來更真實，於是史泰龍就跟道夫龍格爾要求來真打：「道夫龍格爾擊倒我，我需要留醫九天。」他之後還補充：「當我知道曾在深切治療部後，我就知道我遇到麻煩。」

幸好史泰龍死裡逃生，留醫九天繼續拍攝工作。（《洛奇4》劇照）

幸好最後史泰龍死裡逃生，再次回到片場拍攝，他也有重看出事時的片段。史泰龍表示那記勾拳「擊中肋骨，並撞向心臟」，當時醫生指這類型的傷害跟撞車一樣，而當時史泰龍還打趣：「我確實遭車撞傷。」至於把史泰龍打傷的道夫龍格爾則笑稱：「我只是服從命令，他是老闆，我只是按照他的說話去做。」