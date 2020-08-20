第一滴血｜史泰龍雕像被嘲似扭曲Ｃ朗　4大崩壞名人像碧咸最離譜

電影《第一滴血》（First Blood）系列由史泰龍（Sylvester Stallone）擔任共同編劇和主演，近日藝術家（Ryan Villiers）為他打造了戲中角色John Rambo的一座巨型木雕，就連史泰龍本人都非常滿意！

《第一滴血》必定是史泰龍經典之作。（電影劇照）

John Rambo木雕放置在哥倫比亞的合普鎮（Hope，又名：希望鎮）中，最主要的是因為《第一滴血》正是在此地進行拍攝，自電影上映38年來，都有不少影迷前往合普鎮潮聖打卡聖。而在本月8月14日起，影迷更可以在鎮中的紀念公園跟John Rambo巨型木雕合照。

不過似乎有網民對於John Rambo木雕不賣帳，反而在Twitter以一張C朗的扭曲雕像圖作回應，似是意指John Rambo的木雕整得不夠靚！

網民以C朗的頭部雕像圖片作為回應。（網上擷圖）

事關C朗2016年為葡萄牙奪得史上首個歐洲國家盃，他的家鄉馬德拉群島（Madeira）為了表揚C朗，除了將機場命名為基斯坦奴朗拿度機場外，更在機場內設置一個C朗的頭部雕像，但就因為除了髮型以外，完全看不到跟C朗相似的地方，被揶揄為低級製作，連小學生都不如。

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