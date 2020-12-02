潛行凶間︱Ellen Page改名兼變性　曉治積曼：讚揚你的勇氣和真

主演《Juno少女孕記》（Juno）、《潛行凶間》（Inception）、《變種特攻》（X-MEN）及人氣劇集《雨傘學院》（Umbrella Academy）的加拿大女星Ellen Page，2日凌晨在個人Twitter上宣布自己為一名跨性別人士，希望大家以他或他們來叫自己，更正式改名為Elliot Page。

Elliot Page於2018年1月4日在個人社交媒體上宣布跟Emma Portner結婚．（Ellen Page fb圖片）

Elliot Page 4歲已開始演戲，早在19歲時就已向父母坦言自己的性取向，不過當時就未有對外界公開，反來他在2014年2月14日在人權運動組織「發光發熱」（Time to Thrive）的座談上發表演說，更公開出櫃坦承自己是女同性戀者，2018年1月4日在個人社交媒體上宣布跟Emma Portner結婚，2020年12月2日宣布自己為跨性別人士，並且改名做Elliot Page。

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加拿大演員Ellen Page公開宣布自己成為跨性別人士，並改名為Elliot Page。（Ellen Page fb圖片）

Elliot Page在Twitter、IG上發表聲明。（Elliot Page圖片）

Elliot Page在聲明中大致講到「非常感謝在這段路上支持我的人，我終於能夠愛自己到敢去追求真正的自我，我會盡力繼續爭取一個更有愛心、更加平等的社會，我十分喜歡自己的新身分，但同時請求大家給予我時間，我真的感到很開心，不過同時都很脆弱。雖然我知到自己很幸運，但都會感到害怕，怕那些攻擊、憎恨、所謂的「開玩笑」和暴力。我不是在否定自己，而是清楚明白這件事情的含義，在2020 年期間，已經有至少40位跨性別人士被殺害，當中主要是黑人和拉丁裔跨性別女人。及後他都有指出自己會盡一切力量令這世界變得更美好。」

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在Elliot Page發表變性聲明後，同時得到不少名人的祝福，包括Mark Ruffalo（麥克雷法路）、「甘道夫」伊恩麥基倫（Ian McKellen）、名嘴艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）、James Gunn、Ruby Rose；Oreo、Rotten Tomatoes、GLADD、MTV、Instagram、Netflix等官方帳號都紛紛留言向他祝賀，當中《雨傘學院》官網帳號：「為我們的超級英雄感到驕傲！我們愛你！」、Miley Cyrus表示：「Elliot玩晒！」、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）：「我完全支持Elliot Page，我讚揚你的勇氣和真實性。非常愛你。」Elliot Page得到極多人的大力支持！