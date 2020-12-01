戴假髮的人｜黃曉明急減30磅驚傳心臟不適　臉色慘白需趴低休息

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憑電影《烈火英雄》奪走第33屆中國電影金雞獎、第35屆百花獎雙料影帝的黃曉明，日前被導演董越在微博上大爆，為拍戲暴瘦10公斤，更曾傳出他心臟不適的消息。

黃曉明憑電影《烈火英雄》封金雞、百花雙料影帝。（微博圖片）

目前黃曉明正在拍攝新戲《戴假髮的人》，一次他接受訪問時表示：「這一次導演對我的要求和以往完全不一樣，現在要留鬍子，更要瘦約15公斤，現在我已經瘦了10公斤，還有5公斤要減，但卻遇到樽頸位。」

雖然黃曉明着上大褸，但睇到佢下巴都V咗好多！（導演董越微博圖片）

《戴假髮的人》導演董越在微博上爆料：「在拍攝現場，曉明有幾次因為節食加上連續熬夜拍攝而感到心臟不適，他趴在戲用道具上，臉色慘白，用很微弱的聲音對我說：『我想休息幾分鐘...』每次想到這裡我都很心疼難受，我知道他為電影的付出，我明白他的為人、他的志氣。今天看到他得獎的那一瞬間，我的眼淚一直在眼眶裡打轉，我想說，這份榮譽他值得應有。」

黃曉明又要捱通宵、又要減肥、吸收不足，導致心臟出現問題。（黃曉明微博圖片）

有消息指出原來黃曉明採用了斷食療法，但時間太快又唔食飯，最終令身體缺少鹽及糖分，所以過於虛弱，再加上連續幾天晚上通宵拍攝，才引發心臟不適的問題。

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