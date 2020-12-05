40歲莉寶韋遜自爆雪卵：想在對的時候生B　疑似跟富豪男友好事近

澳洲大碼搞笑女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）曾出演《辣妹合唱團》、《翻生侏羅館3：古墓的秘密》、《圓美大盜》、《CATS貓》等等電影，早前她公開了跟高富帥男友Jacob Busch的戀情，又因為健康的問題決意積極減磅，日前宣布自己在2020年完結前已達到74.6KG的原定目標，其後再在IG Iive上公布自己已經就生B一事雪卵。

莉寶韋遜自言之前沒有重視自己飲食上對健康的影響。（Rebel Wilson IG）

+ 6 + 6 + 6

莉寶韋遜在live中表示自己今年一直都在思想生BB的問題，因為新冠肺炎令她有更多時間在家中考慮組織家庭一事，她：「我已經雪卵了，覺得所有在職女性都應該注意一下，要是你對某事情感興趣的話，這是個不錯的時機去做，我自己當時在考慮生育問題，所以就想留起較優質的卵子，就是這樣想，所以這樣做，要讓自己變得健康，而我的開始方式的確去了專業的地方進行排毒。」

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

莉寶韋遜自言之前沒有重視自己飲食上對健康的影響。（Rebel Wilson IG）

莉寶韋遜明年3月就41歲，對於現時雪卵的確是個很好的決定，加上她最近又跟靚仔富豪男友Jacob Busch交往得不錯，早前才一同出席公開場合放閃，莉寶韋遜都自言想在對的時候生BB，或許有機會跟Jacob Busch拉埋天窗兼生仔。

點擊觀看更多莉寶韋遜的照片：