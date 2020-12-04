華納17套大製作搬上HBO Max同步放映　AMC總裁不滿︰犧牲戲院利益

今日有消息指華納兄弟（Warner Bros.）公布全新消息，在影史上帶來極震撼的轉變，事關華納兄弟接下來上映一共17套電影都會同步在串流平台HBO Max上架，直接忽略北美的戲院。

早前已有消息落實《神奇女俠1984》將會同步在HBO Max上映。（《神奇女俠1984》劇照）

事實上早前華納兄弟已表示《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984／WW84）將不會再延期，會在年底上映同時在HBO Max上架，當時外界都未有想到華納會一口氣將17套電影都推上HBO Max，接下來華納的大片有：

+ 3 + 3 + 3

華納努力鞏固HBO Max

據外媒透露，其實華納該特別方案暫時只針對在2021年的計劃，目前並未預計會持續到2022年及之後的年份，稱其為「像一個特殊的一年計劃」。因為他們預估接下來2021年的北美影院都不能開放全部座位，加上華納手上的電影都是影迷等待已久，非常想睇的電影，所以才會採取該特別措施來進行。雖然此舉會大大削弱票房方面的優勢，有另一方面必定會增加HBO Max的競爭力，從而加大力度跟Netflix、Disney+及APPLE TV+等串流平台對撼。

原來《神奇女俠1984》是本來唯一可以上架HBO Max的例外。（《神奇女俠1984》劇照）

AMC執行長主席兼執行長深感不滿

不過對於華納的做法，美國大型連鎖戲院AMC執行長主席兼執行長Adam Aron作出嚴厲回應：「在這段受到疫情影響的時期，對我們而言就像是未知的領域，這也是為什麼AMC僅同意讓華納的《神奇女俠1984》成為唯一的例外，但是華納現時想將他們2021年所發行的電影都按該做法，即使疫苗即將面世，電影院也在預期內盡快恢復運作，華納並沒有考慮他人，是打算犧牲其電影部門中的製作夥伴和影人們的利益，來補貼剛上軌的 HBO Max。對此AMC已即時跟華納的領導人展開緊急對話，我們將竭力確保華納的做法不會對我們造成損失，我們亦會積極尋求保護這個產業的方法。」