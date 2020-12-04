《返校》影集隔空銜接　5大設定未睇電影版都順利入局

由徐漢強執導、王淨、曾敬驊、蔡思韵主演的台灣電影《返校》講述在台灣白色恐怖時期的翠華中學裡，有一群不願服從威權體制的左派份子受到政府懲治的故事。電影後來在各大的頒獎典禮上都有提名及獲獎，更奪走第56屆金馬獎最佳新導演、最佳改編劇本、最佳視覺效果、最佳美術設計以及最佳原創電影歌曲5個獎項。《返校》成為港台熱話後，成功吸引到Netflix跟台灣公視合作製作影集，《返校》影集將於明晚（5日）9點首播。

《返校》影集將於明晚（5日）9點首播。（影片擷圖）

《返校》的遊戲及電影版都有佳績，不少影迷都十分關注今次影集的故事，當中將會有全新的故事線、全新星級卡司等等，早前官方更釋出一條長達11分鐘的預告，以下馬上跟讀者分享《返校》5大特點！

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《返校》電影版跟影集的背景年代大有不同。（電影劇照）

1. 沒睇電影版會唔會唔明？

《返校》的背景講述在1962年正值台灣白色恐怖時期，方芮欣因呷醋而去檢舉讀書會，最終害死了讀書會的成員，包括她的情人張明暉老師，後來因歉疚而自縊，形成怨靈留在翠華中學。

而《返校》影集則是講到在30年後，雖然在翠華中學再次發生像方芮欣同樣的悲劇，但大部分都是新角色、新觀點，不過故事同樣都有表達「追尋自由」的意思，不難理解，也不怕會冇睇電影版而睇唔明影集。

《返校》影集由雙女主出演，學妹劉芸香（左）將會「遇上」學姊方芮欣（右）。（《返校》影集劇照）

2. 雙女主角故事設定

《返校》影集跟電影版不同，將會採用雙女主角的設定，轉學生劉芸香（李玲葦 飾）將會遇上30年前自殺身亡的學姊方芮欣（韓寧 飾），方芮欣將會呈現跟原作不同的感覺，因為她已經經歷了30年的輪迴，再被封印在翠華中學裡面，進而會看到她有不少怨念。

影集將會透過學妹劉芸香的視角來看學姊方芮欣所經歷過的悲劇，預告後段更有講到方芮欣疑似上了劉芸香的身，等足30年來向校長復仇，至於她最終會否成功呢？劉芸香又會去了哪裡呢？

《返校》影集仍會有師生戀的橋段。（影片擷圖）

3. 金鐘視帝加盟演關鍵新角色

憑《鏡子森林》奪得今年第55屆金鐘獎視帝的姚淳耀，將會在影集中飾演全新角色沈華老師，他更是沈敬校長的兒子，作為二年忠班的代班導，教導他們寫作，本着16、17歲的學生是最不該被定型，或許會為他們帶來另類返學新意。

此外，沈華和劉芸香的關係就似是方芮欣跟張明暉老師一樣，在不經不覺之間會發生師生戀。但劉芸香覺得自己會吸引到老師，完全是因為她出色的文筆，不過她的文筆卻是來自在她背後的方芮欣，令她開始感到有點迷失。

李玲葦拍攝期間超怕病。（影片擷圖）

4. 姚淳耀為戲減肥 李玲葦超怕病

姚淳耀為了符合劇中沈華老師的削瘦身形，在拍攝期間廢寢忘食，更在短短兩個月內瘦了8KG，造型組因而大傷腦筋，最終跟他直言：「不要再減啦！」

另外飾演轉學生劉芸香的李玲葦，因為怕生病而耽誤拍攝進度，在開拍的三個月都不敢生病，一有丁點不舒服就馬上吞維他命C和酵素，更將製作人給的酵素當成救命仙丹一樣。

拍攝《返校》影集時曾有怪聲！（影片擷圖）

5. 拍攝期間真撞鬼？

李玲葦表示在拍攝恐怖戲份時，她有感到不太舒服，其實她早已偷偷在袋中放護身符，害怕時就會摸一下求心安。

自小就有特殊體質的莊翔安導演曾爆料指出，在拍攝廢墟校園的場景時，其實他有聽到奇怪女聲在對話，但當看回放畫面時聲音卻全都消失了，而製作人也稱曾被廢校的夜半鐘聲嚇到，不單是劇集有筆仙橋段令人感到可怕，就連戲外拍攝時同樣恐怖。