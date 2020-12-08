冷血狂宴｜范冰冰逃稅累新戲變網大　海報被刪名仲要「無面見人」

范冰冰自2018年捲入逃漏稅風波後，由她主演的電影、電視劇通通都受到影響，就連原定當時上映的真人CG奇幻片《冷血狂宴》（前名：《爵跡2》），電影擺入倉底兩年後，終於決定幫范冰冰「加工整容」，更改名為《冷血狂宴》在12月4日在騰訊視頻上架。

《冷血狂宴》（前名：《爵跡2》）現已於騰訊視頻上架。（官方海報）

《冷血狂宴》由郭敬明執導，吳亦凡、陳學冬、陳偉霆、郭采潔、林允、王源主演，再加入王俊凱及易烊千璽，讓TFBOYS全團出演，電影成本價值7億人民幣，不過電影因未能獲得公映許可證的「龍標」，因此無法在戲院上映，再一次見證內地廣電總局的嚴厲程度，堅持「不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」。

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原先范冰冰在《爵跡2》中的樣貌。（官方海報）

事實上由范冰冰主演的鬼山蓮泉貫穿整套電影，更是十分重要的一角，但就在網民發現她被改頭換臉，只留下配音，角色表現勁似路人甲，而且完全冇晒鬼山蓮泉的氣勢，更似的只是個充氣娃娃在說話。

《冷血狂宴》原來就是套CG加真人電影，事實上換面工程都不難處理，原先導演郭敬明都十分有道義地等了范冰冰兩年，但最終還是沒結果，現時又未能完全開放戲院，故索性選擇在騰訊上架。

點擊睇被換樣的范冰冰：

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郭敬明期待還可以繼續拍《爵跡3》。（郭敬明微博）

此外，日前郭敬明在個人微博寫下：「爵跡第二部《冷血狂宴》騰訊視頻正式上線啦！如果可以，如果還有觀眾想看（如果有機會的話），我想辦法（賣房子）拍爵跡3！」後來郭敬明就因為賣樓的事而上了微博熱搜，而《冷血狂宴》的播放量更高達2800萬，讓郭敬明笑言再發表回應：「感覺爵跡3有希望了！不一定需要賣房子了！」