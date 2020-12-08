路蘭怒斥華納17套電影同步上架HBO Max　「最爛的串流平台」

日前華納兄弟（Warner Bros.）公布消息，指在接下來2021年上映的17套電影都會同步在串流平台HBO Max上架，當日即時惹起美國大型連鎖戲院AMC執行長主席兼執行長Adam Aron強烈不滿，直言華納只想到自己的HBO Max，不惜犧牲製作夥伴和影人們的利益，今日（8日）就連跟華納合作多年的大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）都忍唔住出聲。

大導基斯杜化路蘭都忍唔住出聲鬧合作多年的夥伴華納。（《TENET天能》電影劇照）

基斯杜化路蘭跟華納兄弟的合作始於2002年的《白夜追兇》（Insomnia），到後來的「蝙蝠俠三部曲」《蝙蝠俠—俠影之謎》、《蝙蝠俠—黑夜之神》、《蝙蝠俠—夜神起義》、《死亡魔法》、《潛行兇間》、《星際啟示錄》、《鄧寇克大行動》以及最新作《TENET天能》，前後攜手合作走過18個年頭。

早前在戲院閉關時，基斯杜化路蘭都堅守一定要將《TENET天能》，搬上大銀幕，為的只是要在戲院重開之日有大片上映，好讓觀眾入場睇戲，製作方跟戲院業攜手走過寒冬時期，發揮互助互利的精神。

基斯杜化路蘭跟華納兄弟合作過的大片：

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基斯杜化路蘭嬲爆插HBO Max係最爛嘅串流平台。（官方圖片）

誰知日前華納兄弟投下震撼彈，2021年的計劃直接忽略北美戲院，揚言將2021年17套電影上映同時會在自家的串流平台HBO Max同步上架，令基斯杜化路蘭發表聲明批評HBO Max為「最爛的串流媒體」。

基斯杜化路蘭聲明如下：

「在我們行業中，一些最知名的電影人和最大的電影明星們，他們在晚上睡覺前還以為自己是在為一流的電影公司工作，早上醒來才發現他們是在為最爛的串流媒體工作。華納兄弟有一套很好的機制，將電影人的作品發行到世界各地，包括在院線上映和家庭娛樂等，但就在此時他們正廢除這些機制。他們甚至不明白自己正在失去甚麼，他們的決策從經濟上來說更加沒有道理，即使最臨時的華爾街投資人也懂得『中斷』和『失調』的分別。」

即將上架HBO Max的大片：