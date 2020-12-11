陳法拉落實演《上氣》成下任「楊紫瓊」　盤點5位進軍荷里活港星

今早（11日）Marvel方面公布了接下MCU第四階段的時間表，當中陳法拉有份演出的《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）終於有上映日子，2021年7月9日就可以睇到新戲喇！

陳法拉今日親自在IG公布有份出演《上氣》的消息。（falachenfala＠IG）

《上氣》是陳法拉首套進軍荷里活大銀幕的電影，演出超級英雄大片，早前曾傳出過她會擔任「Leiko Wu」一角，Leiko Wu和Clive Reston其實是調查「十環幫」的神盾局特工，但就因為Marvel官方今日終於公布了陳法拉的角色，確定了她會出演Jiang Li一角，看到演員名單就會發現她跟楊紫瓊戲名Jiang Nan有點相似，因此估計兩人會有特別關係。

陳法拉今日親自公布自己角色為Jiang Li，跟楊紫瓊戲名Jiang Nan有點相似，未知兩人有何特別關係。（陳法拉IG）

早前法拉已經進軍美劇，跟妮歌潔曼（Nicole Kidman）、休格蘭特（Hugh Grant）合拍《還原人生》（The Undoing）。（劇照）

陳法拉進軍荷里活兼拍美劇

其實法拉除了《上氣》之外，她早前都有份跟妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及休格蘭特（Hugh Grant）合拍HBO劇集《還原人生》（The Undoing），法拉飾演的Jolene McCall是籌款委員會的其中一位成員，雖然《還原人生》只得短短六集，不過每集的收視率都有上升走勢，不少外媒都給出正面的評價。

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楊紫瓊多年來在荷里活屹立不倒。（Getty Images）

而在女演員方面，不得不提的必定是紅足多年的武打巨星楊紫瓊，她在華人女星當中在荷里活有一定的位置，97年她拍攝《新鐵金剛之明日帝國》成為第一位華人邦女郎揚名國際，《臥虎藏龍》、《盜墓迷城3》、《昂山素姬》、又有客串《銀河守護隊2》、到後來在《我的超豪男友》以及《舊年聖誕好戀嚟》甚至唔洗拍埋武打戲都一樣咁好睇，有指法拉要是能延續下去，在《上氣》後再能引發更大迴響的話，有望成為下一任「荷里活楊紫瓊」，創造出又一華人女星的新高位。

吳彥祖、馮德倫兄弟班合作拍美劇《荒原》。（Getty Images）

事實上除了法拉，其實早年都有不少港星進軍荷里活，由最初的李小龍、洪金寶、成龍、周潤發數起，直到近年吳彥祖自言希望後輩開路、黃秋生拍戲又拍劇，馮德倫前後更為美國AMC、Netflix做埋導演、「女版李小龍」Juju陳鈺芸，眾人在幕前幕後都有多方面發展。

點擊睇4位在荷里活的發展：