超時空通話影評｜舊橋翻煲不老套　好睇在兩小時不斷推翻角色設定

韓國驚悚片《The Call：超時空通話》早前在Netflix上架，電影由凍齡女神金成鈴、演技派新人全鍾瑞、朴信惠、李伊等人主演，電影播出後都有不少觀眾大讚劇張夠緊張、CG毫不低質、眾演員瘋狂鬥戲，更表明要大力推薦俾朋友睇！

《The Call：超時空通話》非常值得一睇再睇。（Netflix提供）

《The Call：超時空通話》講述由一個電話將處於兩個時空的女子串聯一起，一個位於7、80年代，另一位則處於現代，兩人將會一同改變未來，但卻引起後者卻因而招來殺身之禍。

（注意︰內文含劇透）

朴信惠跟金鍾瑞由好友關係變成追殺與逃亡的惡鬥。（官方圖片）

角色關係：

首先金成鈴飾演朴信惠的媽媽；朴信惠飾演處於現代的金書妍；全鍾瑞飾演活在過去的吳英淑；李伊飾演全鍾瑞的巫女繼母，除了會監視她一舉一動外，直指她有邪靈在身，更會將她殺死，過程中金書妍和吳英淑由好友發展成仇人，兩人將會隔空追殺與逃命，又會不停改寫命運。

李伊飾演金鍾瑞媽媽一角都極為重要。（電影劇照）

劇情簡單清晰人物少都係優勢

其實《The Call：超時空通話》用的穿越橋段及手法老是常翻煲，隨口都說得出《隔世追兇》、《解碼追兇》、《隔世救未來》數套劇或戲等，當然橋段不至於老套，更能帶得出緊張的情緒給觀眾，而且整套戲都不停在埋伏筆，戲中人物不多，數數手指十個都畀盡，但正因為角色少，很快就能跟觀眾建立出感情，故事清晰簡單更容易理解及代入。

原先大家只會覺得金鍾瑞無辜受繼母巫女李伊虐待十分可憐。（電影劇照）

不停推翻觀眾對角色的既有印象

初初朴信惠的爸爸朴浩山，因家裡發生意外，導致他意外身亡，朴信惠後來得到「好友」全鍾瑞在過去的幫忙，成功換回爸爸翻生，但故事的轉捩點就在此刻開始，朴信惠忽略了日夜被媽媽李伊虐待的金鍾瑞，因為李伊時時指出金鍾瑞受邪靈影響，留她在世上只會發生悲慘的事，但就因為朴信惠一家大團圓，忽略了極缺愛和關心的金鍾瑞，及後金鍾瑞經朴信惠得知某日將會被媽媽殺害，下定決心要反殺媽媽，但後來大家才發現巫女李伊的預言是真的，戲中睇得最透徹的人只有她，她不惜坐監都要幫大家清除一個殺人犯的誕生。

就因為朴信惠換回了爸爸後，發生一連串無法挽回的事。（電影劇照）

2小時內不停有新鮮感

又如一開始大家都會信朴信惠所說，是媽媽金成鈴沒有關火而引起爆炸害死了爸爸，但最終因金鍾瑞幫忙挽回慘事，踢爆原來當年是小時候的朴信惠，睇完電視教煮飯自己再去開火導致意外的發生，所以金成鈴其實沒有錯，她貪靚亦無關別的原因；而且爸爸朴浩山經歷了起死回生再被害的劇情，同樣令人感到心痛。所以《The Call：超時空通話》最成功的地方正是它不停在推翻觀眾對每個角色的初印象，將既有印象打入你腦海後再同你講「其實唔係咁」，能在2小時內不停帶新鮮感給觀眾，毫無冷場，令你愈來愈想睇下去，追睇劇情的發展，這就是在欠缺新意的橋段下，帶來意想不到的新鮮感。

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