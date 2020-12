《上氣》陳法拉正式公布有份參演　角色跟楊紫瓊有特別關係

Marvel超級英雄電影系列,MCU第四階段新作《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),早前一度受新冠肺炎疫情影響,暫停拍攝及製作,不過今早Marvel官方IG以及陳法拉都有在個人IG上分享有關《上氣》的最新消息!

陳法拉今早(11日)公布了有關《上氣》的最新消息!(陳法拉IG)

陳法拉在個人IG寫下「終於能公布了!你們期待去睇《上氣》嗎?(finally can announce this! Are you excited to see #shangchi?)」更有加上「上氣」、「marvel」hashtag以及標記Marvel Studios,相信法拉對於今次能正式公布自己有份拍Marvel作品《上氣》都相當興奮。

早前有指陳法拉將會演出「Leiko Wu」一角的傳聞即被打破。(Marvel Comics)

早前有指陳法拉將會演出「Leiko Wu」一角,Leiko Wu和Clive Reston其實是調查「十環幫」的神盾局特工,兩人曾是戀人,她更是位強大的武術家,不過後來Leiko Wu將會跟上氣一同對抗壞人,更會協助他打低「滿大人」(梁朝偉 飾),但現時傳聞即被粉碎。

陳法拉今日親自公布自己角色為Jiang Li,跟楊紫瓊戲名Jiang Nan有點相似,未知兩人有何特別關係。(陳法拉IG)

當中陳法拉在戲中飾演Jiang Li一角,跟楊紫瓊戲名Jiang Nan有點相似,估計兩人會有特別關係,究竟會是姊姊?師徒?還是有其他情節?還是要等到《上氣》於2021年7月9日上映才能揭曉。

張夢兒(右一)出現在《上氣》導演Destin Daniel Cretton分享的殺青照,令人猜測她才是真正的Leiko Wu。(IG圖片)

另外早前導演公開的殺青照中,有位神秘女生出現,當時已有人指出她正是2009年參加過內地選秀節目《快樂女聲》擅長搖滾曲風,一度殺入最後20強的張夢兒,33歲的她畢業於南京藝術學院,後來去英國深造表演,她今次在《上氣》中的角色為Xialing,造型十分有霸氣,未知是不是位殺手。

