《上氣》陳法拉正式公布有份參演　角色跟楊紫瓊有特別關係

Marvel超級英雄電影系列，MCU第四階段新作《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），早前一度受新冠肺炎疫情影響，暫停拍攝及製作，不過今早Marvel官方IG以及陳法拉都有在個人IG上分享有關《上氣》的最新消息！

陳法拉今早（11日）公布了有關《上氣》的最新消息！（陳法拉IG）

陳法拉在個人IG寫下「終於能公布了！你們期待去睇《上氣》嗎？（finally can announce this! Are you excited to see #shangchi?）」更有加上「上氣」、「marvel」hashtag以及標記Marvel Studios，相信法拉對於今次能正式公布自己有份拍Marvel作品《上氣》都相當興奮。

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早前有指陳法拉將會演出「Leiko Wu」一角的傳聞即被打破。（Ｍarvel Comics）

早前有指陳法拉將會演出「Leiko Wu」一角，Leiko Wu和Clive Reston其實是調查「十環幫」的神盾局特工，兩人曾是戀人，她更是位強大的武術家，不過後來Leiko Wu將會跟上氣一同對抗壞人，更會協助他打低「滿大人」（梁朝偉 飾），但現時傳聞即被粉碎。

陳法拉今日親自公布自己角色為Jiang Li，跟楊紫瓊戲名Jiang Nan有點相似，未知兩人有何特別關係。（陳法拉IG）

當中陳法拉在戲中飾演Jiang Li一角，跟楊紫瓊戲名Jiang Nan有點相似，估計兩人會有特別關係，究竟會是姊姊？師徒？還是有其他情節？還是要等到《上氣》於2021年7月9日上映才能揭曉。

張夢兒（右一）出現在《上氣》導演Destin Daniel Cretton分享的殺青照，令人猜測她才是真正的Leiko Wu。（IG圖片）

另外早前導演公開的殺青照中，有位神秘女生出現，當時已有人指出她正是2009年參加過內地選秀節目《快樂女聲》擅長搖滾曲風，一度殺入最後20強的張夢兒，33歲的她畢業於南京藝術學院，後來去英國深造表演，她今次在《上氣》中的角色為Xialing，造型十分有霸氣，未知是不是位殺手。

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