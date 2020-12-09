神奇女俠1984｜華納派7780萬代替分紅　贏姬嘉鐸撐同步上HBO Max

近日DC女超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984／WW84）公布了數張全新角色海報，《神奇女俠1984》將會作為華納首部在戲院以及HBO Max同步上映的大片，當然引起外界極力關注，今早（9日）有消息指出，華納為了打響頭炮，對自家的演員以及導演都使咗唔少錢！

《神奇女俠1984》將會作為華納首部在戲院以及HBO Max同步上映的大片。（《神奇女俠》劇照）

華納早前宣布2021年的計劃，將會將旗下的大片搬上大銀幕之餘再同步上架自家串流平台HBO Max，此舉不但造成戲院業不滿，就連合作足18年的名導基斯杜化路蘭都忍不住怒轟「HBO Max是最爛的媒體」，究竟華納如何成功說服《神奇女俠1984》的整個團體呢？

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日前基斯杜化路蘭炮轟HBO Max為最爛的串流平台。（劇照）

根據《紐約時報》報導，在華納公布2021年最新策略前，早已跟荷里活最大經理人公司William Morris Endeavor有聯繫，因為William Morris Endeavor正是代表《神奇女俠1984》的主角姬嘉鐸（Gal Gadot）以及導演Patty Jenkins。

據知情人士透露，華納希望姬嘉鐸跟Patty Jenkins都支持他們的新做法，所以在談判中分別向兩人額外支付1000萬美元（約7780萬港元），以獲得她們的點頭認同，以及代替票房分紅的損失，所以在後來兩人都在社交平台上表達出對HBO Max的支持。

姬嘉鐸（Gal Gadot）以及導演Patty Jenkins每人各袋1000萬美元來代替票房分紅的損失。（IMDb 圖片）

雖然華納此舉令名導基斯杜化路蘭破口大罵，但當姬嘉鐸大收7千多萬額外酬勞時，韋史密夫、瑪歌羅比、奇洛李維斯同樣希望自己的電影能夠獲得同樣豐厚的收入，露出對華納及HBO Max期待的眼光。

有指出，華納開啟2021年新政策全因路蘭最新作《TENET天能》票房不佳，電影逆境開畫，結果全球只收3.6億美元票房（約28億港元），但《TENET天能》成本為2億美元（約15億5600萬港元），註定蝕本。此外，路蘭跟華納本來就有一項重要條款，就是電影上映時，可分到票房20%分紅，令不少人都質疑路蘭堅持作品要上戲院的理據。結果華納決定將《TENET天能》搬上大銀幕，並向戲院訂下不少規定，例如至少要放映一個月、獲最多場次最大放映院等等，可惜都未能力挽狂瀾。事實上，路蘭順利賺取分紅，反觀電影公司就蝕到入肉，所以才想出戲院跟HBO Max同步上映的新方案，務求止蝕。

有指路蘭在《TENET天能》中基本沒有大損失。（劇照）

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《神奇女俠1984》即將在12月25日HBO Max上架：

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