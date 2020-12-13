【洛基Loki】首預告藏美國史上著名懸案彩蛋　洛基化身最強劫機者

由湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）及奧雲威爾遜（Owen Wilson）主演的Marvel Studios影集《洛基》（Loki），早前公開了首條正式預告，不少粉絲立即化身偵探，嘗試拆解預告的細節。其中一個比較多人討論的「彩蛋」非常特別，是美國史上其中一件最著名的懸案，有網民形容Marvel Studios此舉有意把洛基變成D.B. Cooper。那麼究竟D.B. Cooper是誰呢？

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湯赫度斯頓飾演的洛基因《復仇者聯盟4》的劇情而衍生了平行時空。（《洛基》預告擷圖）

其實D. B. Cooper是當時傳媒用來化名一位身份不明的男性劫機嫌疑犯的名字，他在1971年11月24日，即美國感恩節前夕，登上一架波音727型的客機。當時該客機，包括機組人員及行劫者D.B. Cooper在內，合共42人。據了解，客機從波特蘭國際機場起飛不久，D.B. Cooper便向空姐Florence Schaffner遞上一張紙條，起初該位空姐以為D.B. Cooper想搭訕，沒有理會這張紙條。

洛基拿走宇宙魔方逃走，衍生了平行時空。（《洛基》預告擷圖）

D.B. Cooper見到Florence Schaffner沒有理會這張紙條，於是便走上前跟Florence Schaffner說：「小姐，你最好看看這張紙條。我有炸彈。」至於這張紙條的確實內容則不詳，皆因Florence Schaffner指D.B. Cooper很快就奪回紙條，但她指出，紙條的內容大概跟他所說的一樣，指他的公事包藏有一個炸彈。之後D.B. Cooper要求Florence Schaffner坐在他旁邊，而後者極大膽地要求前者給她看炸彈的位置。D.B. Cooper竟然答應，還打開公事包讓Florence Schaffner觀看。後者事後清楚指出，她見到8個圓筒容器，並連接一顆大圓柱的電池。

洛基拿走宇宙魔方逃走，但落到新時空時，卻沒有魔方在手。（《洛基》預告擷圖）

之後D.B. Cooper要求20萬美元、四個降落傘及一輛油車在西雅圖的機場待命，從而讓抵達的客機可以加油。Florence Schaffner及後向機師傳遞D.B. Cooper的指令，當她回來時，便發現後者戴上墨鏡。曾在二戰美國空軍服役的機長William Scott得悉此事後，緊急向西雅圖航空交通管制匯報。由於事態嚴重，聯邦調查局隨即接手調查，它們找來西北航空的時任總裁Donald Nyrop商討此事，當時Donald Nyrop認為是屬於「Minor Mechanical Difficulty」，表示願意跟劫機者合作。

聯邦調查局公開的D.B. Cooper的相貌草圖。（網上圖片）

當客機即將抵達西雅圖的機場時，D.B. Cooper卻下令客機在普吉特海灣上空盤旋，直到他所有的要求準備好後，才降落西雅圖的機場。當客機降落後，他果然把機上的乘客釋放，唯留下部份機組成員。當時D.B. Cooper命令機長William Scott開往墨西哥。直到客機飛到華盛頓州上空約1500米的高處時，客機遇上暴風雨，但D.B. Cooper突然背上兩個降落傘，並手持20萬美元的背囊從半空中逃走。

Marvel Studios影集《洛基》由湯赫度斯頓及奧雲威爾遜主演。（《洛基》預告擷圖）

在得悉D.B. Cooper失蹤後，聯邦調查局即時派出300名警察到D.B. Cooper跳傘的地區進行了大面積地毯式搜查，但D.B. Cooper顯然帶着20萬美元從所有人面前「消失」。直到1980年2月，華盛頓州溫哥華的一名8歲男孩在河邊的污泥中發現了一個背囊，入面裝有290張殘缺不全的20美元面值的鈔票。經過核實後，這些鈔票證實是當日D.B. Cooper勒索的20萬美元的其中一部分。

首預告竟然藏有美國史上著名懸案這彩蛋。（《洛基》預告擷圖）

西北航空305號班機劫機案成了美國歷史上的一大懸案，至今D.B. Cooper的下落不明，他也因此成了美國國內唯一一位沒有受到任何司法懲罰的劫機犯。讓人人意外的是，聯邦調查局在2008年1月1日稱案情取得重大突破，並會再次對此案展開全面調查。當時它們更公開了一批照片和D.B. Cooper的相貌草圖，還指出已經掌握了D.B. Cooper的DNA證據。直到2016年7月，聯邦調查局正式暫停調查此案。

洛基化身最強劫機者D.B. Cooper。（《洛基》預告擷圖）