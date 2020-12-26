2020年爆出演員｜《幻愛》劉俊謙蔡思韵紅足一年　顧定軒後來居上

2020年就完，回顧今年受新冠肺炎疫情影響，雖然上映電影不算多、時間也不算長，但當中都有不少值得留意的演員，當中更有數位特別爆出！

港產片《幻愛》上映後，當中的男女主角劉俊謙和蔡思韵知名度極出提高。（電影劇照）

《幻愛》帶起劉俊謙、蔡思韵

從香港方面數起的有憑港產片《幻愛》極速彈起的男、女主角劉俊謙和蔡思韵（Cecilia），劉俊謙飾演一名小學教師，其實是位思覺失調症康復者，他跟葉嵐（蔡思韵 飾）在街頭偶遇，對她一見鍾情，後來幻想出「欣欣」（蔡思韵 飾），實際上不存在的人，直至接受葉嵐的心理輔導，慢慢將對欣欣的感情轉移到她身上。

劉俊謙憑《幻愛》提名金像獎以及金馬獎最佳新演員。（IG@lauchunhim.terrance）

劉俊謙

其實劉俊謙在拍攝ViuTV劇集《教束》、《二月廿九》時已被關注，成為新晉男神，但在《幻愛》上映後，大獲香港本土市場支持，票房更超過1500萬港元且大獲好評。導演周冠威曾表示：「劉俊謙在試鏡時的演繹方式與眾不同，表現出是個看上去跟正常人無異的精神病患者，跟他想傳遞的訊息不謀而合，所以揀選了他作為男主角。」

+ 5 + 5 + 5

蔡思韵在戲中一人分飾兩角，除了演單純的欣欣，亦是機關算盡的臨牀心理學研究生葉嵐。（《幻愛》劇照）

蔡思韵

另外蔡思韵在戲中要一人分飾兩角同樣不易，而且當她在扮演「欣欣」時，她被設定為長期受到酗酒父親家暴，不過鍾情李志樂（劉俊謙 飾），後者當她在扮演「葉嵐」時，因為她正修讀心理學，想借李志樂的案例來撰寫研究論文，不過在她向李志樂進行心理輔導後漸漸產生感情，另一方面她卻一直跟Dr. Simon（潘燦良 飾）發生性行為以換取好處，兩人有極大對比。

此外，劉俊謙和蔡思韵在戲外同樣成為了情侶，兩人曾在訪問中表示拍崩潰那幾個場口最深刻，有撻著的感覺，因為處於比較極端的環境下，最能夠體現到與對方互相支持的感覺。

+ 12 + 12 + 12

顧定軒憑《男排女將》、《全民造星III》一連兩套節目成功入屋。（劇照）

顧定軒

其實顧定軒今年在影視中都有代表作，他憑《男排女將》、《全民造星III》、《那些我愛過的人》成功入屋，同時在《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》、《麥路人》、《夜香・鴛鴦・深水埗》的演出令人印象深刻，尤其是在《麥路人》中飾演深仔一角，他在氣憤之下離家出走，後來在麥當勞認識到阿博（郭富城 飾）以及其他「麥路人」，由此展開一連串眾人流落街頭的故事。

事實上作品推出後，顧定軒的演技大獲好評，不論是《麥路人》的導演黃慶勳、郭富城都有讚他，就連他未加入《全民造星III》前，彭秀慧都已經讚過演戲出色。

+ 8 + 8 + 8

Anya Talyor-Joy憑Netflix劇《后翼棄兵》爆出。（《后翼棄兵》劇照）

Anya Talyor-Joy

阿根廷和英格蘭混血女演員Anya Talyor-Joy，一直都是導演的愛將，今年終憑Netflix劇《后翼棄兵》爆出，她在劇中展現出高冷的形象，還原了五、六十年代的造型，加上觀眾都喜歡睇到她捉棋且滿有自信的一面，《后翼棄兵》人氣勁爆，不少名人、網紅都有cosplay，就連張敬軒都曾在IG限時動態轉發Anya Talyor-Joy，講到自己心郁都想cosplay。

其實Anya Talyor-Joy今年除了有《后翼棄兵》外，她有份主演的電影《新異變人》擱置3年終於面世，在戲中扮演俄裔新異變人，擁有強大的黑魔法能力，能自由穿梭於現實以及「地獄邊緣」空間，戰鬥時會幻化出戰甲以及一把魂之利刃，不過她在兒時曾遭受過奴役以及巨大精神創傷，造成她的反社會人格。

+ 12 + 12 + 12

《刻在你心底的名字》由陳昊森（左）以及曾敬驊主演。（電影劇照）

陳昊森

陳昊森憑同志題材電影《刻在你心底的名字》爆起，講述在80年代，陳昊森跟曾敬驊飾演一對遊走在友誼和愛情之間的同學，不過因為學妹班班（邵奕玫 飾）的出現而令兩人曖昧關係產生巨大變化。《刻在你心底的名字》在台灣票房破億，連帶兩人人氣急升，陳昊森更憑電影獲金馬獎提名最佳新演員，跟盧廣仲合唱的電影主題曲《刻在我心底的名字》獲得金馬獎最佳原創電影歌曲。

陳昊森外型出眾，更有「小金城武」之稱，今年才24歲，是位新上位小鮮肉男神，令人想繼續留意他未來的發展。