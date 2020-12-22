幻愛｜男神劉俊謙澄清冇影過不雅照　「最性感只是求學時的泳照」

新晉人氣男演員劉俊謙近年憑電影《幻愛》，電視劇《教束》和《二月廿九》極速上位，更憑《幻愛》獲得金像獎及金馬獎提名最佳新演員，加上他跟《幻愛》女主角蔡思韵（Cecilia）擦出愛火花拍拖，俊男美女組合成為城中熱話，但近日竟然在台灣，傳出男神劉俊謙慘誤墮情色詐騙陷阱？

劉俊謙今早被爆出流出不雅照及影片。（Instagram／@lauchunhim_terrance）

劉俊謙慘墮情色詐騙陷阱的消息今早爆出後，經理人Stephanie表示第一時間聯絡他作出了解，劉俊謙表示從未拍過不雅照片，最性感亦都只是當年參加泳隊時的泳照，以及試過求學時期給同學整蠱突襲他的照片而已！

《幻愛》男神劉俊謙疑慘墮情色詐騙陷阱 網傳有不雅照及影片流出

劉俊謙：「自己從來沒有拍過任何網上所形容所謂流傳的不雅照片，而這些照片中也有舞台劇排練時的照片，自己求學時期泳隊的泳照就最性感了。及在演藝學院有一次上完堂後被一班玩得比較癲的同學突襲整蠱拍下的照片而已，其實求學時期很多時都會有一班學生玩玩鬧鬧，有這些照片也記錄了很多的回憶。所以也不明會有一些所謂不雅照流傳，請大家放心。衷心希望大家不要被這些網上報道欺騙！」

32歲香港籍余姓男子蒐集的不雅照及影片，疑似有劉俊謙。（網上圖片）

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