【神奇女俠1984劇透】片尾爆出新角色　「她」將成為第三集關鍵

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（台譯：神力女超人1984）（Wonder Woman 1984），北美地區在聖誕節正式上映，同時也是首次串流平台HBO Max及戲院同步上映。電影成功吸引許多網民討論，特別是電影的片尾片段。

《神奇女俠1984》神力不再，電影在「爛番茄」的新鮮度僅有65%，遠比首集97%暴跌。（《神奇女俠1984》劇照）

注意！！！下文含劇透！！！

觀眾可以在開頭加深認識亞馬遜族。（《神奇女俠1984》劇照）

本港的新冠肺炎疫情仍未受控，在戲院重開無期下，原定會在聖誕節檔期上映的《神奇女俠1984》及《拆彈專家2》等電影，被迫延期。然而前者在聖誕節於北美地區的部份院線及串流平台HBO Max同步上映，電影的片尾內容隨即在網上流出，並瞬間成為網絡熱話。

本港的新冠肺炎疫情仍未受控，《神奇女俠1984》被迫延後上映。（《神奇女俠1984》劇照）

注意！！！下文含劇透！！！

神奇女俠穿上了黃金盔甲，其實在預告公開時，已經引起一遍哄動。（《神奇女俠1984》劇照）

據了解，在《神奇女俠1984》的片尾，市集的燈柱搖搖欲墜，一名身穿藍衣的神秘女子眼見燈柱準備倒下，瞬間用單手舉起燈柱，及時拯救了推著嬰兒車經過的母親，化解了這次的人命傷亡。該位母親追上前連忙向她道謝，而就在此時，這位神秘女子回頭，並說出她自己的名字「Asteria」。她就是觀眾在電影開始不久所認識的亞馬遜傳奇女戰士，亦是黃金盔甲的擁有者。

據了解，《神奇女俠1984》的續集會更加集中亞馬遜族，未知神奇女俠會否有機會與「Asteria」同框演出呢？（《神奇女俠1984》劇照）

至於飾演亞馬遜傳奇女戰士「Asteria」的演員，就是元祖「神奇女俠」琳達卡特（Lynda Carter），這個安排無疑是向1975年至1979年間演出劇集版《神奇女俠》的她致敬，而她也在片尾片段透露，她已經在這裡一段時間，這或意味著兩代「神奇女俠」在日後的第三集或其他的DCEU電影，有機會同框演出，皆因有指《神奇女俠1984》的續集會更加集中講述亞馬遜族，難怪這條片尾片段，成功在網上引起一遍哄動。