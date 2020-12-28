俄羅斯極高規格招募女演員　務求搶先湯告魯斯登上太空拍戲

在今年7月時，外國傳媒指荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）準備乘搭馬斯克（Elon Musk）公司SpaceX太空船登陸太空，成為首位到外太空拍攝的演員。然而早前有報道指，俄羅斯計劃與美國再次進行太空競賽，招募一位女演員上太空拍戲。究竟最終會是湯告魯斯，還是俄羅斯的女演員，先在外太空拍戲呢？

眼看湯告魯斯將成為首位到外太空拍攝的演員，但突然俄羅斯都計劃派演員登錄外太空拍戲。（《異空戰士》劇照）

眼看湯告魯斯將會成為首位演員到外太空拍攝之際，據了解，俄羅斯計劃派演員搶先湯告魯斯登錄外太空拍戲。據天空新聞（Sky News）早前報道，俄羅斯航太太空活動國有公司（Roscosmos）將與俄羅斯規模最大的電視頻道第一頻道（Channel One），聯合製作電影《Challenge》。兩間公司初步計畫在明年10月開拍，而第一頻道的行政總裁Konstantin Ernst稱：「這不是科幻作品，這是一件可能會在未來發生的事。」

俄羅斯的第一頻道將與Roscosmos合作，派演員到太空拍戲。（Channel One Russia 圖片）

目前他們開始招募演員，以尋找「真正的超級英雄」為招徠，其條件包括是俄羅斯公民、女性、年齡介乎25至40歲、身高在150至180厘米之間、體重50至70公斤及胸圍最大為112厘米。除此之外，合資格的女士，必須能夠在3分半鐘內跑完一公里，及在20分鐘內游畢800米自由式，並且在三米跳板有「出色的技術」。由此可見，上述的條件非常嚴格，還需要有極好的體能。

對於湯告魯斯來說，這高度已經不值一提。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

至於湯告魯斯登陸太空的時間表，據《Space Shuttle Almanac》在9月時的報道，指出湯告魯斯、55歲的導演Doug Liman、飛行員Michael López-Alegría及一位神秘成員，將乘搭SpaceX的天龍號太空船2號（SpaceX Dragon 2）出征太空。據了解，太空船的發射日為明年10月展開。