2020影壇回顧｜金像獎轉網上多套電影改期　10大票房夾埋冇1億

本港在2020年可謂飽受新冠肺炎疫情的煎熬，經濟嚴重受創，其中電影業首當其衝，戲院停擺導致多部電影被迫延期上映。除了戲院受到嚴重影響外，今年的第39屆香港電影金像獎更首次改以串流直播形式公布結果，而明年的金像獎還需要取消，可謂影響非常大。

除了香港受到影響外，全球的電影業曾經近乎全面停擺，電影製作也被迫暫停。

屬於Marvel電影宇宙第四階段的《黑寡婦》，最終今年在數度延期下仍未能上映，目前已定於明年5月上映，即足足遲了一年（《黑寡婦》劇照）

環球影業先知先覺

2020年對於全球的電影從業員來說，可謂是非常艱辛的一年。在新冠肺炎爆發初期，各大片商好快就作了決定，宣布把旗下的電影延後上映。當時最誇張的，相信是《F9狂野時速》，皆因當時電影映期延後一年上映，如今看來是環球影業有先知先覺。

環球影業一早把《F9狂野時速》延後一年上映。（《F9狂野時速》劇照）

《花木蘭》多次延期

環球影業的「預知」能力，把其他的片商都比下去，特別是迪士尼及華納兄弟。前者的真人版《花木蘭》在延期多次後，終於在9月4日開始在Disney+及部份市場的戲院上映，斥資2億美元製作的《花木蘭》，最終在不計Disney+的情況下，全球票房僅獲7,000萬美元收入。

迪士尼最終把《花木蘭》放到網上串流平台播映。（《花木蘭》劇照）

華納照上《TENET天能》蝕本收場

至於華納兄弟也改變傳統上映策略，容許由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》先在海外市場上映，之後才輪到美國本土上映。最終華納兄弟在這次賭輸了，據《紐約觀察家報》（The New York Observer）指出，華納兄弟需要獲得4.5億至5億美元才能達到收支平衡，可惜電影的全球票房僅獲3.6億美元收入。

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》有幸在戲院上映。（《TENET天能》劇照）

HBO Max及戲院同步惹爭議

正因為《TENET天能》的影響，華納兄弟最後也改變了《神奇女俠1984》的發行安排，官方首次安排電影在串流平台HBO Max及戲院同步上映。在未計串流平台的情況下，電影的全球票房約8,500萬美元。據《The Hollywood Reporter》指出，在聖誕節上映當天，有近乎一半的HBO Max用戶透過網上串流平台觀看了電影。據AT&T的統計，截止12月，HBO Max的用戶共有1,260萬，實為不俗的成績。

《神奇女俠1984》在串流平台HBO Max及戲院同步上映。（《神奇女俠1984》劇照）

除此之外，本港的電影業都飽受影響。第39屆香港電影金像獎更首次改以串流直播形式公布結局，而第40屆香港電影金像獎順延至2022年舉行，即2020年及2021年度符合參選資格的電影將合併評選。

除了香港電影金像獎外，今年本港的戲院因應疫情反覆而多次停業。即睇今年有多少部港產片上映。

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