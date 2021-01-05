【人頭豆腐湯】改編Hello Kitty藏屍案　片商竟然為呢幕自行打格

2001年上映的電影《人頭豆腐湯》，改編自香港史上最駭人案件之一的「Hello Kitty藏屍案」，片中呈現3名兇徒虐殺受害人的變態殘忍過程，另加男主角之一海俊傑與全裸艷女肉搏的色情場面，電影被列為三級片。當年片商為戲中某些鏡頭自行打格，但原因竟與血腥或裸露無關，究竟是哪些畫面要被遮掩呢？背後原來有段故。

《人頭豆腐湯》還原「Hello Kitty藏屍案」死者被虐殺的過程，畫面十分暴力。（電影截圖）

《人頭豆腐湯》由楊志堅執導；吳岱融、邵傳勇、海俊傑、湯盈盈及陳昭昭主演，劇情根據1999年發生的「Hello Kitty藏屍案」改編，講述陳昭昭飾演的舞小姐，因偷取好友湯盈盈的男友吳岱融的存款，被對方及另外兩名男友人邵傳勇及海俊傑綁架並虐打致死，三人殺人後將死者分屍，將肢體及頭顱煮成人頭豆腐湯，後將頭顱藏在Hello Kitty洋娃娃內，最後邵傳勇女友因內疚及恐懼而向警方自首，才揭發這件極度殘忍的案件。

電影開場就出現骷髏骨頭嚇一嚇觀眾。（電影截圖）

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電影重點放在還原三名兇徒對死者的殘忍又變態的施虐過程，包括向死者潑滾油及在傷口塗辣椒油、逼吃屎及飲尿、以燒熔的塑膠飲筒滴在死者腿上、用鋼管毆打死者雙手、以打火機燒死者腳部、迫死者直接用口吸食冰毒，場面相當暴力、血腥及可怖。

陳昭昭息影十多年，偶爾成為新聞人物，包括數年前獲菲律賓棉蘭老島皇室封為公主，去年與海味商人李志豪離婚等，現年43歲的她外貌與身材保養得宜。（Facebook圖片）

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+ 3 + 3 + 3

海俊傑一改以往形象，飾演性格極度兇殘又變態的其中一名兇徒，對死者施暴時露出最兇狠的樣子，他亦要負責全片兩場意識十分大膽的色情場面，與全裸女子大玩重口味性遊戲，相當震撼。而飾演死者的是艷星陳昭昭，雖然她拍過幾部三級片，但她從未作露點演出，戲中裸露的戲份由替身負責。

片商為避免侵權，將所有出現Hello Kitty公仔的鏡頭打格。（電影截圖）

值得一提的是，當年Hello Kitty版權所屬公司Sanrio曾發聲明，表示不滿片商未經授權就使用Hello Kitty公仔拍攝，涉侵權並表示不排除會採取法律行動，不過片商未有回應Sanrio的聲明，以一個相當新奇的方法去解決事件——將戲中出現Hello Kitty公仔的所有鏡頭打格，觀眾看到裸女三點畢露，又見到陳昭昭被虐打分屍，偏偏看不到Hello Kitty公仔，認真有趣。