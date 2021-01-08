叱吒風雲｜周杰倫客串令成本破3億？　60歲特技人完成最驚險鏡頭

熱血勵志賽車電影《叱吒風雲》由周杰倫監製，昆淩、曹佑寧、范逸臣主演，今次更是周杰倫繼《頭文字D》後再度拍攝有關賽車的電影，但今次就由老婆昆淩接捧做天才女車手，據知昆凌練車練上癮唔肯停添啊！

昆凌接捧周杰倫做天才女車手！（《叱吒風雲》電影劇照）

周杰倫客串3場戲令電影成本破3億？

周杰倫今次雖然擔任監製，但就有消息指他會客串地下賽車之王一角，總共有3場戲會現身，導演自言在構思《叱咤風雲》劇本時，早已覺得周董跟該角非常適合，後來周董更一口答應演出，不過就笑住反問：「3場戲會不會太少了？」

另外有指《叱吒風雲》製作成本已破3億台幣（約8300萬港元），有人問是不是因為監製周董親自落場才令成本大幅度提升？還是監製其實是免費友情演出呢？但周董即時回應：「我不清楚片酬的事！」而製片人彭小刀更揚言：「這一題不回答！」後來才補充周董的演出跟預算突破3億並冇關係，不是因為他才用了這麼多錢。

究竟周杰倫客串《叱吒風雲》有冇片酬收？（《叱吒風雲》電影劇照）

車胎貴過車？

其實《叱咤風雲》斥資3億以上，大多數開支都是用在賽車上，團隊事前打造出7至8架賽車，每撞一次就會少一架，拍完成套戲只剩一架仲郁得，不過當中最貴的其實是車胎，因為4條胎成本高達10萬（約2萬8000港元），加上一條胎轉夠15個圈就會報銷，導演直言：「每次買胎都好心痛！」

昆凌賽車有型有款。（影片截圖）

昆凌想組隊做女賽手

另外，昆凌在接受訪問時講到自己因為幽閉恐懼症發作，稍作調整後都有繼續拍攝該場撞車戲。導演都有講到其實昆凌對自己要求好高，成日都會練車，練到要提醒佢冷靜點，笑指「唔好練壞架車」。

而且昆凌在不經意之間都有少少放閃，因為她曾跟導演商量希望成立一個女賽車手團隊，不過在跟周董提出後，被反問：「是不是瘋了？」睇嚟周董都覺得好危險，唔想昆凌受傷，認真是位愛妻號！

昆凌日前特意着緊身衫現身，擊破大肚傳聞，她：「讓我的肚子看起來沒那麼那麼大。」（VCG）

飛天翻車特技飛車戲由60歲輝哥包辦

實車戲當然少不了飛車特技，戲中有一幕「賽車在天空翻轉」的驚人場面，是由柯有倫爸爸柯受良（小黑）的大徒弟輝哥一手包辦，雖然他已將近60歲，拍攝時都會很擔心，但就因為全台只有他一人能完成該項特技，年近60歲的他仍能完成如此高難度的特技，的確令人由衷敬佩。