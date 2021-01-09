《想見你的愛》橫濱流星化身失意拳手　真人都係空手道世界冠軍

由日本新生代人氣男星橫濱流星、吉高由里子主演的催淚愛情新作《想見你的愛》（台譯），橫濱流星早前不幸確診新冠肺炎，目前經已康復兼投入工作，而在他的新作中，將會變成失意拳擊手，再以近期「逃生專用」的頹廢中捲髮造型出現，不過佢唔似得《今際之國的有栖》的山崎賢人和《Sweet Home》的宋江咁瘦削，作為拳擊手當然要增肌啦！

新生代鮮肉男神橫濱流星。（Pinterest）

小鮮肉橫濱流星化身做大隻拳擊手

橫濱流星在拍攝前已經展開極密集的特訓，再加上嚴格的飲食控制，未拍已經成功增重10KG，睇劇照都睇到佢成身肌肉，再唔係拍偶像劇的靚仔校草咁簡單。其實橫濱流星細細個已經係空手道高手，今次在戲中更會跟客串的職業拳擊手在擂台上真打，職業拳擊手坦言：「有場戲我要捱佢兩腳，拍完都有點頭暈。」就知道橫濱流星唔係講玩，有好認真、落力鍛鍊。

戲中橫濱流星更會有不少赤裸上身的打拳鏡頭。（電影劇照）

現賁中都係世界冠軍

事實上，橫濱流星今年先24歲，不過在他出道已有習武，小學一年班學空手道，14歲更一舉奪得青年組55KG世界冠軍！

踢到職業拳手頭暈

橫濱流星在日劇《輪到你了》（台譯）曾展示空手道，亦曾在綜藝節目中示範高踢腿，一腳飛踢達2米20，實力不容小覷！今次更在戲中踢職業拳手兩腳已經踢暈人，就連導演三木孝浩都表示：「曾在網上睇過他奪得空手道冠軍的影片，敏捷的身手和絕佳的運動神經令我備受感動！」