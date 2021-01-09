心碎的女人｜雲妮莎卻比陪產6小時　交出20分鐘極逼真生B戲封影后

Netflix新上架電影《心碎的女人》（Pieces of a Woman）由大導馬田史高西斯擔任執行製片，《職業特攻隊》的「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）以及近日捲入性醜聞的《變形金剛》男星沙拉保夫主演，《心碎的女人》讓雲妮莎卻比比在威尼斯影展封后，據知接下來更會為她報名參戰奧斯卡，期望再下一城！

雲妮莎卻比憑《心碎的女人》封威尼斯影后。（《心碎的女人》電影劇照）

今年32歲的雲妮莎卻比尚未成為人母，不過在戲中就要扮演一位大肚婆，要演出一連串她未曾經歷過的事，包括：生仔時身體上的痛苦、失去小朋友時內心的撕裂、甚至乎在後來要跟接生員對簿公堂，整個內心的戲份十分沉重，亦難以去處理得恰到好處。

雲妮莎卻比演大肚婆，事前做足功課。（《心碎的女人》電影劇照）

雲妮莎卻比化身陪產員

所以雲妮莎卻比在拍攝《心碎的女人》時，特意找來婦科醫生以及大肚婆來幫忙，她曾在訪問中提及自己為了更加了解女主角的心鏡，做了很多資料研究。「必須了解到生第一胎究竟是甚麼感受，因為我從來沒有經驗，所以要了解分娩過程，到後來又要感受到自己等了那麼久的人，卻在突然之間失去了，這究竟是那一種巨大的傷痛。」後來雲妮莎卻比都有睇過不少分娩的紀錄片，但當中並未有一套能夠展示出分娩時的恐怖、瘋狂及痛苦，所以令她萌生了要親眼睇住整個生仔的過程，才能夠表現出設身處地的感受。

雲妮莎卻比失去BB後花了很大力氣才能走出陰霾。（《心碎的女人》電影劇照）

所以雲妮莎卻比下定決心去北倫敦惠廷頓的醫院搵一位婦科醫生，並跟對方表明來意，只要有大肚婆願意的話，希望能在旁一同陪產。其實她對於自己的瘋狂想法未有太大信心，更自嘲「為甚麼要俾一位莫名其妙的女演員進來？」但沒想到的是該位大肚婆十分爽匆變答應了她的要求。

其實戲中雲妮莎卻比的假大肚都做得幾真，除了肚臍。（《心碎的女人》擷圖）

雲妮莎卻比回憶當時的情況：「當時着上保護衣坐在一旁，整個陪產過程長達五到六個小時，當時她更未有服用止痛藥，有人按下緊急掣，亦有用到鉗子幫忙，整個過程的確很驚奇。要是沒有那位媽媽送我這份大禮的話，我是不可能順利演出那場戲。」

雲妮莎卻比在戲中長達廿多分鐘的生仔戲，睇到觀眾都會覺得好痛！（《心碎的女人》擷圖）

親身跟生下死胎的媽媽交流

除了「親身經歷」了一次分娩過程外，因為戲中的雲妮莎卻比在生下BB後，BB不幸離世，所以她亦有跟一些生下死胎的媽媽結伴，更跟其中一位媽媽特別親近。「我跟她度過了一段長時間，發現自己有義務要好好帶出她的故事，盡可能演到最真實，這也成為了我身上一份很重大的責任。」

雲妮莎卻比在雖然生下了BB，不幸地她很快便離世。（《心碎的女人》擷圖）

生B一幕極寫實 觀眾痛埋一份

事實上，《心碎的女人》片長128分鐘，電影開始不久就已經講到雲妮莎卻比要生BB了，戲中頭30分鐘都在講到雲妮莎卻比如何生B，但卻一點都不浪費，反而真的睇得出雲妮莎卻比的好演技，睇到連在熒幕前的觀眾都會感到她有多痛，自己都會痛埋一份。她除了表情表現得好痛苦之外，她的呼吸、歇斯底里的咆哮、似乎痛到生唔出，但你又會感受到她十分期待見到BB的來臨等等的情感，她完全做到足，甚至乎有刻以為自己在睇生B紀錄片，令人震撼的是雲妮莎卻比從未生過BB，卻單靠事前做研究及陪產6小時就能交出封影后的功課，做到了演員要令觀眾身同感受的最大效果。

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