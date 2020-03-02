【F9狂野時速】電影即將開始補拍　外媒爆呢位巨星在補拍名單中？

由華裔導演林詣彬（Justin Lin）執導；雲迪素（Vin Diesel）主演的《F9狂野時速》尚有兩個多月就正式上映。然而，日前有外媒爆料，這一集仍有巨星加盟。由於時間時間緊絕，其拍攝工作已經展開，究竟這巨星是誰呢？

雲迪素的大家庭又多一名成員。（《F9狂野時速》預告擷圖）

今集《F9狂野時速》繼續由雲迪素擔正，而Michelle Rodriguez、查理絲花朗（Charlize Theron）、Jordana Brewster 及姜成鎬等多個主要演員都確定回歸參演。除此之外，John Cena、Ozuna及Cardi B等新人也加入了這個大家庭。其實電影早在去年11月已經完成拍攝，並即將在5月尾上映。然而，據悉，電影將在數周後開始補拍。

今集加入全新角色由莊先拿扮演雲迪素的弟弟。（《F9狂野時速》預告擷圖）

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據外國傳媒《Page Six》指出，賓史迪拿（Ben Stiller）都在今次補拍名單之內。目前仍未確定賓史迪拿有否曾在之前拍攝過《F9狂野時速》，抑或是突然加入客串，所以賓史迪拿的角色目前仍然是一個謎。而官方還沒有確認他會參演這部電影。可是，消息傳出後，不少網民對賓史迪拿加入《F9狂野時速》不看好，皆因他甚少拍攝動作電影；但同時也有網民樂於見到賓史迪拿再次拍攝動作電影，因為他在《雷霆喪星》（Tropic Thunder）的演出確實不俗。

《雷霆喪星》是賓史迪拿（中）少有的動作喜劇電影，同劇演員還有羅拔唐尼（右）。（《雷霆喪星》劇照）

奇洛李維斯都傳過即將加入《F9狂野時速》？

另外，《狂野時速》系列編劇Chris Morgan在去年接受外國傳媒《Screen Rant》訪問時表示，一直都想奇洛李維斯加盟。他稱：「我曾跟他談及加入的可能性。我等了很久，一直希望他能加入《狂野時速》宇宙。」他續指出，要奇洛李維斯加盟最大的困難是爭取他拍攝檔期，雖然如此，但他最後也表示：「我最大的願望是確保他能加入這個大家庭。」除此之外，在去年8月上映的外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），都盛傳奇洛李維斯會客串科技恐怖組織Eteon的首領，可是Chris Morgan指當時略嫌角色「缺乏創造性」，於是轉用聲音交代幕後首領便算。雖然編劇Chris Morgan開到聲想奇洛李維斯拍攝第9集，但官方目前仍未有新消息。