閃電俠｜鋼骨不意外被華納刪走　「能喚起關注樂意為此付出代價」

DC超級英雄片《正義聯盟》（Justice League）中飾演「鋼骨」（Cyborg）的雷菲沙 (Ray Fisher) 自去年7月起一直跟華納和DC主席Walter Hamada抗衡，近日大家都在你來我往的發聲明，今早（14日）雷菲沙再對華納通知他客串《閃電俠》的戲份通通刪走一事再作出回應！

鋼骨是半人半機械的改造人，曾在《蝙蝠俠對超人》亮相，之後的《正義聯盟》亦有他份，原定更會客串《閃電俠》。（電影劇照）

雷菲沙於去年7月已公開發聲指責曾被《正義聯盟》的導演佐斯韋頓（Joss Whedon）歧視，更於同年12月尾宣布︰「只要DC主席Walter Hamada一日仍在DC，我一日都不會再拍DC的電影！」後來DC即時有所行動，將雷菲沙本來會客串《閃電俠》的戲份通通刪走！

《正義聯盟》鋼骨雷菲沙發聲明斬纜 「有佢喺到就唔會再拍DC片」

雷菲沙在《閃電俠》中的戲份遠遠大過「客串」。（Ray Fisher Twitter）

曾公開斥《正義聯盟》導演欺凌 DC全刪「鋼骨」新片戲份作回應

對此雷菲沙今早（14日）再在Twitter上傳兩頁黑底白字的聲明，內文大概如下：

「我已經收到華納的官方確定，他們將會刪走我在《閃電俠》的戲份，我感到強烈的不同意，但對此舉完全不感到意外。

儘管大家可能會有誤解，但鋼骨在《閃電俠》中的戲份遠遠多過客串還要更多，的確對於未能將Victor Stone帶到大銀幕上而感失落，不過更重要的是我向世界揭穿Walter Hamada的惡行。

如果這是我作為鋼骨最後的時間，能換取大家對Walter Hamada的關注、認知和問責，我很樂意為此而付出代價。」

此外，雷菲沙在華納展開調查時，不時都會提及佐斯韋頓、Jon Berg、Geoff Johns都有強烈的種族歧視、威脅以及報復的行為，令他不得不為此而發聲。