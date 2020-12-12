尊尼特普不滿被換角疑運用私人關係　要安芭赫德退出《水行俠2》

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尊尼特普（Johnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）家暴案仍未告一段落，形象插水之餘更對事業造成影響。早前華納兄弟（Warner Bros.）逼使尊尼特普自動辭演《怪獸與牠們的產地3》，但安芭赫德高調放風話自己會回歸《水行俠2》，令到尊尼特普極為不滿，有傳他暗自運用私人關係，要求安芭赫德退出DC又一力作。

尊尼特普的演出深入民心，被踢出局引起網民不滿聲言要罷睇。（《怪獸與牠們的產地》劇照）

據外媒《The Hollywood Reporter》指出，尊尼特普的姊姊Christi Dembrowski是位知名製片人，又曾經跟華納兄弟合作過，所以在面對內部高層有一定的影響力，如今被爆出尊尼特普曾私下傳訊息跟姊姊說：「我要她（安珀）在華納兄弟的電影被換走！」

而該則短訊，在早前尊尼特普控告《太陽報》毀謗的判決書上出現，當時尊尼特普在法院承認所指的「華納兄弟電影」正是《水行俠》，如今因為判決書流出才會曝光。

有傳Johnny Depp私下要求安芭赫德退出《水行俠2》。（change.com）

有業界人士表示現在冇人想跟尊尼特普合作，指出他如同是「放射線」的存在，根本沒有人夠膽靠近，因為現時迪士尼的《魔盜王》系列以及華納兄弟的《怪獸》系列都不再採用尊尼特普，尊尼特普足足失去了兩大合作夥伴。

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