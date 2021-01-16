《WandaVision》開劇須知6件事　紅女巫最強師父首集已登場

由「紅女巫」伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）主演的《WandaVision》，作為MCU第四階段重頭炮，更是首部登場的影集，而且Marvel距離上一部《復仇者聯盟4：終局之戰》的上映已經有一年多未有大片面世，《WandaVision》無疑會令影迷極度興奮！

《WandaVision》15日首播，一連播出兩集。（截圖）

外媒早前已經率先試映《WandaVision》首三集，不過就有指睇足3集都入到戲肉，但唔代表唔好睇，反而更令影迷期待接下來Wanda有咩翻天覆地的變化！

首先《WandaVision》發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》事件後，本來幻視被魁隆強奪心靈寶石後已喪命，但在《WandaVision》中兩人成為夫妻，在郊區小鎮過著簡單生活，試圖扮演平凡人來融入社區之中，但當中除了會發現一些奇怪的問題外，不時會有把畫外音在呼喚Wanda，似乎要介入她的世界。

WandaVision首播｜兩集暗藏4個彩蛋 點解紅女巫極抗拒天劍局？

紅女巫同幻視變魔術場戲好笑又好睇。（影片擷圖）

由於《WandaVision》講到在《復仇者聯盟4》之後，又跟Marvel重頭劇《奇異博士2》有直接關聯，所以開劇前都要有點認識先！

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