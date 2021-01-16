WandaVision首播｜兩集暗藏4個彩蛋　點解紅女巫極抗拒天劍局？

受新冠肺炎疫情影響，Marvel第四階段《黑寡婦》、《上氣》等上映日都需一延再延期，不過影迷等了又等的Marvel首套影集《WandaVision》終於在15日首播，更一連播出兩集，大家終於可以止止心癮！

影評大讚《WandaVision》向五、六十年代的經典肥皂劇致敬部份十分精彩。（劇照）

《WandaVision》開劇須知6件事 紅女巫最強師父首集已登場

《WandaVision》由「紅女巫」伊莉莎白奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）主演，劇集播出後已在《爛番茄》開出高達95%新鮮度，而且《WandaVision》為《奇異博士2》的「直接續集」，的確逼使大家會密切關注。

其實外媒早前已試映了《WandaVision》頭3集，不過他們均表示仍未到戲肉，但記者發現頭兩集有數個鏡頭已經為影迷介紹到S.W.O.R.D（天劍局）、九頭蛇（Hydra）以及Tony Stark爸爸Howard Stark的公司Stark工業（Stark Industries）了！

點擊即睇首2集《WandaVision》彩蛋：

+ 13 + 13 + 13

點擊睇更多精彩劇照：