嚴選21部2021最期待電影　《蜘蛛俠3》《職業特攻隊7》未係最吸引

全球在2020年飽受新冠肺炎疫情影響,多部原定計劃在去年上映的電影,如《黑寡婦》(Black Widow)、《永恆族》(Eternals)、《007:生死有時》(No Time to Die)及《F9狂野時速》(F9)等,被迫延至今年上映。如果一切順利的話,今年將有不同的電影作品等待影迷入場觀看。趁此機會,率先盤點21部2021年最期待的荷里活電影。

由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》原定在今年上映,可惜因拍攝進度受新冠肺炎疫情影響而被迫延至2022年上映。(《蝙蝠俠》劇照)

去年電影業飽受新冠肺炎疫情影響,除了電影上映時間被打亂外,多部計劃在去年拍攝的電影,如由羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)主演的《蝙蝠俠》及由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)和伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)主演的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),兩者原本都會在今年上映,可是由於拍攝進度受阻,電影延至2022年上映,取而代之是多部未能在2020年上映的電影,將重新定檔在今年上映。

《神奇女俠1984》在最後關頭都成功上映。(《神奇女俠1984》劇照)

