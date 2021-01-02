嚴選21部2021最期待電影　《蜘蛛俠3》《職業特攻隊7》未係最吸引

全球在2020年飽受新冠肺炎疫情影響，多部原定計劃在去年上映的電影，如《黑寡婦》（Black Widow）、《永恆族》（Eternals）、《007：生死有時》（No Time to Die）及《F9狂野時速》（F9）等，被迫延至今年上映。如果一切順利的話，今年將有不同的電影作品等待影迷入場觀看。趁此機會，率先盤點21部2021年最期待的荷里活電影。

由羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》原定在今年上映，可惜因拍攝進度受新冠肺炎疫情影響而被迫延至2022年上映。（《蝙蝠俠》劇照）

去年電影業飽受新冠肺炎疫情影響，除了電影上映時間被打亂外，多部計劃在去年拍攝的電影，如由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》及由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）和伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），兩者原本都會在今年上映，可是由於拍攝進度受阻，電影延至2022年上映，取而代之是多部未能在2020年上映的電影，將重新定檔在今年上映。

《神奇女俠1984》在最後關頭都成功上映。（《神奇女俠1984》劇照）

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